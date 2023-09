https://cz.sputniknews.com/20230903/v-moskve-probehlo-finale-mezinarodniho-skateboardoveho-turnaje-grand-skate-tour-19563105.html

V Moskvě proběhlo finále mezinárodního skateboardového turnaje Grand Skate Tour

2. září 2023 se v moskevském Parku Gorkého konalo finále mezinárodního skateboardového turnaje Grand Skate Tour. 03.09.2023, Sputnik Česká republika

Během GST se sportovních, kulturních a vzdělávacích akcí III. Mezinárodního fóra-festivalu zúčastnilo více než tisíc závodníků ze 41 zemí světa, ale do mužského a ženského finále se dostali sportovci z 5 zemí: Argentina, Bulharsko, Brazílie, Kolumbie, Rusko.Letos se mezi muži ukázal jako nejsilnější Argentinec Matias Del Ollo, druhé místo si vybojoval Martin Atanasov z Bulharska, třetí místo obsadil Rus Evon Martinez.Počtem získaných bodů si mezi ženami vybojovala první místo Jasmine Alvarezová z Kolumbie. Stříbro a bronz si odnesly Rusky Alexandra Timoninová a Taťjana Styrovová, která den před finále vyhrála Game of S.K.A.T.E.Průběh událostí okomentoval Ilja Vdovin, prezident Federace skateboardingu Ruské federace:Grand Skate Tour 2023 dojel k úspěšnému završení! Během jeho průběhu od 27. srpna do 2. září se ve vzdělávacím centru uskutečnila série přednášek a seminářů pro zahraniční hosty, mistrovské kurzy a exkurze po Moskvě. Kromě výše uvedeného se konalo fórum v rámci III. mezinárodního fóra-festivalu nových olympijských sportů a pozitivních mládežnických subkultur; byly organizovány pouliční skateboardingové kurzy. Byla dokončena výstavba DIY spotu a byly otevřeny výstavy věnované skate kultuře. Nechyběla ani demo vystoupení na rampě s lídry národních týmů Argentiny, Brazílie a Mexika, soutěže ve formátech Best Trick a Game of S.K.A.T.E.

