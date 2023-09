https://cz.sputniknews.com/20230904/ministerstvo-zahranicnich-veci-rf-okomentovalo-rezignaci-ukrajinskeho-ministra-obrany-19565894.html

Ministerstvo zahraničních věcí RF okomentovalo rezignaci ukrajinského ministra obrany

Ministerstvo zahraničních věcí RF okomentovalo rezignaci ukrajinského ministra obrany

Odstoupení Oleksije Reznikova z funkce ministra obrany Ukrajiny ho nezbavuje odpovědnosti za spáchané válečné zločiny, řekl Sputniku Rodion Mirošnik, vyslanec... 04.09.2023, Sputnik Česká republika

2023-09-04T17:34+0200

2023-09-04T17:34+0200

2023-09-04T17:34+0200

svět

ministerstvo zahraničních věcí

rusko

ukrajina

ministr obrany

oleksij reznikov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/02/10/19208329_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_aa15b254c7a11f785290a5584d2b1afd.jpg

Volodymyr Zelenskyj již dříve informoval o rezignaci Reznikova na post ministra obrany Ukrajiny a jmenování do této funkce ředitele Fondu státního majetku Rustema Umerova.Upřesnil také, že bez ohledu na to, jakou další funkci bude Reznikov vykonávat během své kariéry, bude jeho jednání předmětem vyšetřování.„Bez ohledu na to, zda bude Reznikov režimem dále poslán do jiné země, nebo se bude snažit ukrýt před trestem na vlastní pěst, jeho jednání je zaznamenáno a je předmětem vyšetřování, jehož výsledkem bude zákonný a spravedlivý trest,“ dodal Mirošnik.10. srpna noviny Ukrajinskaja pravda napsaly, že Zelenskyj hledá náhradu za Reznikova; na místo byli nejméně dva kandidáti - ministr infrastruktury Oleksandr Kubrakov a ministr pro strategický průmysl Oleksandr Kamyšin. Později poslanec Rady Oleksij Gončarenko oznámil, že kandidáti na post šéfa ukrajinského ministerstva obrany tuto pozici odmítli. Sám Reznikov řekl, že je připraven rezignovat. Poslanec Nejvyšší rady Jaroslav Železňak dříve tvrdil, že Reznikov bude po své rezignaci jmenován velvyslancem ve Velké Británii.

https://cz.sputniknews.com/20230831/britsky-ministr-obrany-ben-wallace-odstoupil-po-ctyrech-letech-ve-funkci-19558154.html

rusko

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

ministerstvo zahraničních věcí, rusko, ukrajina, ministr obrany, oleksij reznikov