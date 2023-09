https://cz.sputniknews.com/20230904/putin-prohlasil-ze-setkani-s-erdoganem-probehlo-uspesne-19564900.html

Putin: Rusko znovu uvede k životu smlouvu o obilí, jakmile budou splněny všechny dohody

Putin: Rusko znovu uvede k životu smlouvu o obilí, jakmile budou splněny všechny dohody

Ruský prezident řekl, že vztahy mezi oběma zeměmi se rozvíjejí ve všech směrech, dnešní setkání bylo úspěšné. 04.09.2023, Sputnik Česká republika

2023-09-04T15:40+0200

2023-09-04T15:40+0200

2023-09-04T16:32+0200

svět

vladimir putin

recep tayyip erdoğan

sergej šojgu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/09/04/19565186_0:0:3064:1725_1920x0_80_0_0_1218af023b07ec9586de5158e5d9429f.jpg

Obchodní obrat mezi Ruskem a Tureckem dosáhl v roce 2022 rekordních 62 miliard dolarů, uvedl Putin.Putin rovněž uvedl, že Rusko bylo a bude spolehlivým dodavatelem plynu a hodlá nadále poskytovat své dodávky Turecku a třetím zemím.Velká pozornost při vyjednávání s Erdoganem byla věnována také situaci na Ukrajině a dohodě o obilí. Západ podle Putina oklamal Rusko ohledně humanitární povahy dohody o obilí. Ruský prezident uvedl, že Rusko bude připraveno oživit dohodu o obilí a udělá to, jakmile budou splněny všechny pevné dohody.Erdogana mezitím na tiskové konferenci po jednání s Putinem prohlásil, nový balíček návrhů k dohodě o obilovinách by ji mohl pomoci oživit a že široce diskutovaná dohoda o obilí s Putinem sehrála velkou roli při odvrácení potravinové krize.Také dodal, že očekávání Ruska od dohody o dodávkách obilí v Černomoří jsou spravedlivá.Také dodal, že jednal s Putinem o výstavbě nové jaderné elektrárny v tureckém Sinopu.Poznamenal pak, že Ankara je připravena ujmout se zprostředkování na Ukrajině. Putin během tiskové konference rovněž prohlásil, že Rusko bude mít letos dobrou úrodu - 130 milionů tun obilí, z čehož 60 milionů tun může být vyvezeno. Řekl také pár slov o ukrajinské protiofenzívě: nejde podle něj o uklouznutí, ale o selhání. Dodal, že Rusko nikdy neodmítlo jednat s Ukrajinou a neodmítá to ani nyní. Na tiskové konferenci se vyjádřil také ruský ministr obrany Sergej Šojgu, jenž uvedl, že uvedl, že na dnešním jednání mezi Putinem a Erdoganem se nehovořilo o posílení postavení Turecka v Černém moři. Zdůraznil také slova ruského prezidenta, že ukrajinská protiofenzíva je neúspěšná, ukrajinské ozbrojené síly podnikají zuřivé útoky již 10 dní. Řekl například o porážce vojenských objektů Ozbrojených sil Ukrajiny v Oděse: „Ukrajinské přístavy neměly být využívány k útokům na naši infrastrukturu a k vytváření dronů, to bylo mimo jiné součástí dohody o obilí. To vše bylo porušeno,“ řekl Šojgu a dodal, že za poslední týden bylo zničeno sedm ukrajinských námořních dronů.

https://cz.sputniknews.com/20230904/v-soci-zacalo-jednani-mezi-putinem-a-erdoganem-19563908.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

vladimir putin, recep tayyip erdoğan, sergej šojgu