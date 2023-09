https://cz.sputniknews.com/20230904/zdroj-alternativy-obilne-dohody-bez-ruska-jsou-nebezpecne-19563413.html

Zdroj: Alternativy obilné dohody bez Ruska jsou nebezpečné

Zdroj: Alternativy obilné dohody bez Ruska jsou nebezpečné

Doprava obilí mimo koridor bez účasti Ruska jsou riskantní a dražší. Tento názor se dá pochopit z kontaktů Ankary se západními partnery v rámci jednání o... 04.09.2023, Sputnik Česká republika

Turecký ministr zahraničí Hakan Fidan dříve na tiskové konferenci v Kyjevě prohlásil, že alternativní trasy dopravy obilí jsou riskantní a že řešení „rovnice bez Ruska” bude mít následky,„Uvědomují si to, zvlášť v situaci, kdy znějí různá prohlášení o tom, že lodě, jež směřují z Černého moře do ukrajinských přístavů, budou hodnoceny jako potenciální dopravce vojenských nákladů.Generální tajemník OSN António Guterres dříve zaslal dopis ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi s návrhem na obnovení obilné dohody. V tomto dopise, jak předpokládají, „shrnuje výsledky předcházejících návrhů OSN, které nefungovaly“.OSN neobdržela oficiální odpověď ruské strany na dopis Guterrese s návrhem na obnovení černomořské iniciativy, prohlásil na brífinku mluvčí generálního tajemníka Stéphane Dujarric.Lavrov zase prohlásil, že se Rusko hned vrátí do obilné dohody, jakmile budou splněny všechny body memoranda RF-OSN, avšak v nových návrzích Guterrese byly sliby, nikoli záruky. Lavrov rovněž řekl, že generální tajemník OSN promluvil o svých nových iniciativách během summitu BRICS v Johannesburgu koncem srpna.Platnost obilné dohody vypršela 18. července. V pondělí informovalo Rusko Turecko, Ukrajinu a OSN o svých námitkách proti jejímu prodloužení. Ruský prezident Vladimir Putin dříve uváděl, že podmínky dohody vůči Rusku nebyly splněny nehledě na úsilí OSN, poněvadž západní státy nehodlaly splnit své sliby. Putin ne jednou upozornil na to, že Západ vyvezl větší část ukrajinského obilí do vlastních zemí a že hlavní cíl dohody, dodávky obilí chudým zemím včetně afrických, nebyl dosažen.

