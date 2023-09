https://cz.sputniknews.com/20230905/brazilie-koupila-v-rusku-prvni-dodavku-uranu-od-roku-1999-19563757.html

Brazílie koupila v Rusku první dodávku uranu od roku 1999

Brazílie koupila v Rusku první dodávku uranu od roku 1999

Brazílie koupila v letošním roce od Ruska první dodávku přírodního a obohaceného uranu od roku 1999 za 72 milionů dolarů, píše Sputnik na základě analýzy dat... 05.09.2023

Rosatom uzavřel loni se společností INB (Industrias Nucleares do Brasil) smlouvu o úplném zabezpečení obohaceným uranem v letech 2023-2027 jediné brazilské Jaderné elektrárny Angra. Státní korporace na jaře sdělila, že také podepsala s danou organizací další smlouvu na dodávku přírodního uranu.Brazílie dovezla letos v létě poprvé od roku 1999 z Ruska 27,1 tuny paliva s obohaceným uranem-235 za 18,9 milionu dolarů. Současně tato latinskoamerická země importovala 26,9 tuny přírodního uranu za 52,7 milionu dolarů, což se stalo poprvé přinejmenším od roku 1998, dřívější data nejsou k dispozici.Brazílie také nakupuje v Rusku další radioaktivní látky. Za sedm měsíců letošního roku koupila pouze jeden kilogram za 3 miliony dolarů, zatímco za celý minulý rok to činilo 108 kilogramů přibližně za stejnou částku.Loni nakupovala Brazílie přírodní uran od Velké Británie (23,5 milionu dolarů), od Kazachstánu (17,3 milionu dolarů) a Kanady (4,6 milionu dolarů), obohacený od Velké Británie (13,7 milionu dolarů), Německa (1,1 milionu dolarů), Švédska (893 tisíc dolarů) a USA (5 tisíc dolarů). V letošním roce dodaly kromě Ruska uran jenom USA, ale ochuzený, za 2,2 tisíce dolarů.Rosatom je již mnoho let přítomný na trhu Latinské Ameriky. První dohoda mezi Ruskem a Brazílií v jaderné sféře byla podepsána v roce 1993 a dvoustranná spolupráce se rozvíjí již více než 30 let. Rosatom je již několik let jedním z největších dodavatelů izotopové produkce pro brazilskou jadernou medicínu. V posledních letech se rovněž aktivně rozvíjí spolupráce ve sféře jaderného palivového cyklu.

