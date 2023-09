https://cz.sputniknews.com/20230905/putin-rusofobie-a-neonacismus-se-na-ukrajine-a-v-pobalti-staly-normou-19566846.html

Putin: Rusofobie a neonacismus se na Ukrajině a v Pobaltí staly normou

Putin: Rusofobie a neonacismus se na Ukrajině a v Pobaltí staly normou

Prezident RF Vladimir Putin během zasedání ruského organizačního výboru Vítězství prohlásil, že rusofobie a neonacismus se na Ukrajině a v Pobaltí staly... 05.09.2023, Sputnik Česká republika

2023-09-05T15:24+0200

2023-09-05T15:24+0200

2023-09-05T16:23+0200

svět

vladimir putin

dějiny

rusofobie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/09/01/19560823_0:0:3002:1690_1920x0_80_0_0_17eb8f1a7ac84b0af478fdc1c5afbcd6.jpg

Ruský prezident uznal, že v roce 1945 nebylo možné nacismus vymýtit – byl poražen, ale postupem času se to v pobaltských zemích a na Ukrajině jasně projevilo v podobě rusofobie a antisemitismu. „A oslavování nacistických zločinců, přímá propaganda nacismu v pobaltských státech a na Ukrajině se staly normou. Vypadá to tak, jako by se Norimberk nikdy nestal,“ řekl prezident.Prezident RF také zdůraznil, že historie byla použita jako nástroj v boji, nyní se historie překrucuje, jak je to výhodné politikům v Evropě, kde někteří úplně ztratili paměť.V zájmu ospravedlnění nacismu přepisují dějiny a používají je jako zbraň ideologického boje. Vzhledem k tomu, že v Evropě, kde někteří „zcela ztratili paměť“, jsou dějiny překrucovány kvůli politice, Rusko potřebuje adekvátní nástroje, jak se proti tomu bránit. Prezident RF vyzval k vytvoření národního centra historické paměti. Vladimir Putin také vyzdvihl, že západní kurátoři postavili do čela moderní Ukrajiny etnického Žida a maskují tím oslavování nacismu.

https://cz.sputniknews.com/20230828/v-amsterdamu-se-konal-mitink-proti-ukrajinskemu-nacismu-a-dodavkam-kyjevu-19554300.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

vladimir putin, dějiny, rusofobie