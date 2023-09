https://cz.sputniknews.com/20230906/kreml-okomentoval-blinkenovu-navstevu-kyjeva-19567507.html

Kreml okomentoval Blinkenovu návštěvu Kyjeva

Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov, když hovořil o návštěvě amerického ministra zahraničí Anthonyho Blinkena v Kyjevě, prohlásil, že... 06.09.2023, Sputnik Česká republika

Již dříve ukrajinská média informovala,, že Blinken přijel do Kyjeva na oficiální návštěvu. Blinken bude na Ukrajině dva dny. Američtí představitelé chtějí diskutovat o postupu ukrajinské ofenzívy a vyhodnotit opatření ke zlepšení energetické bezpečnosti země. „Opakovaně jsme slyšeli prohlášení, že hodlají nadále pomáhat Kyjevu, jak to bude nutné. Jinými slovy, chystají se nadále podporovat Ukrajinu ve faktickém válečném stavu a vést tuto válku do posledního Ukrajince, nešetří na tom žádné peníze. My to tak vnímáme, víme to,“ řekl Peskov.

