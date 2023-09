https://cz.sputniknews.com/20230906/rusko-a-turecko-se-dohodly-na-dodavce-jednoho-milionu-tun-obili-19567983.html

Rusko a Turecko se dohodly na dodávce jednoho milionu tun obilí, v nejbližší době bude zahájena práce na technických detailech, řekl náměstek ruského ministra... 06.09.2023, Sputnik Česká republika

„Všechny hlavní dohody byly dosaženy. Očekáváme, že v blízké budoucnosti navážeme pracovní kontakty se všemi stranami, abychom vypracovali všechny technické aspekty schématu takových dodávek," řekl novinářům.Prezidenti Ruska a Turecka Vladimir Putin a Recep Tayyip Erdogan se minulé pondělí setkali v Soči. Bylo to jejich první osobní setkání po téměř roční pauze. Hlavy států jednaly o situaci kolem dohody o obilí a dalších otázkách. Putin řekl, že za pár týdnů začne Rusko dodávat obilí zdarma do šesti afrických zemí. Erdogan poznamenal, že Ankara je připravena pomoci při zpracování ruského obilí pro další přepravu do zemí, které ho potřebují a doufá ve společnou realizaci kroků k dodání potravin do afrických zemí.Ruská federace bude připravena obnovit dohodu o obilí a udělá to okamžitě, jakmile budou splněny všechny dohody, řekl v pondělí Putin. Prezident Ruské federace poznamenal, že Rusko ze své strany přes všechny překážky hodlá pokračovat ve vývozu potravin a hnojiv, úsilí o stabilizaci cen a zlepšení situace v globálním zemědělském sektoru. Dohoda o obilí skončila 18. července, Ruská federace oznámila Turecku, Ukrajině a OSN, že nesouhlasí s jejím prodloužením. Putin již dříve poznamenal, že podmínky dohody s Ruskem nebyly navzdory úsilí OSN dodrženy, protože západní země nehodlaly plnit své sliby. Putin opakovaně poukazoval na to, že Západ vyvezl většinu ukrajinského obilí do jejich států a hlavní cíl obchodu – dodávky obilí do chudých zemí, včetně afrických – nebyl nikdy realizován.

