Bloger Mika Badaljan a zpravodaj Sputniku Ašot Gevorkjan byli zadrženi v Arménii

Bloger Mika Badaljan a publicista rádia Sputnik Armenia Ašot Gevorkjan byli zadrženi v Gorise, nyní jsou ve Vyšetřovacím výboru. 07.09.2023, Sputnik Česká republika

2023-09-07T18:11+0200

2023-09-07T18:11+0200

2023-09-07T18:13+0200

Podle Sputniku Armenia probíhají vyšetřovací postupy, ale co bylo důvodem zadržení, zatím nebylo oznámeno. Gevorgjan jel do Spuniku připravovat rozhlasové materiály v rámci svého autorského projektu „My“ o životě v pohraničních regionech. Jeho programy se vyznačovaly ostrým úsudkem a kritickým hodnocením reality, která se rozvinula po válce v roce 2020. Mika Badaljan byl již zatčen za údajné šíření nepravdivých informací o „připravovaných teroristických útocích v Jerevanu a mimo něj“, ale byl propuštěn na kauci. Na situaci již reagovala oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová. Nevyloučila, že jde o další provokaci v souvislosti s konáním rusko-arménského mediálního fóra v Jerevanu. „Provokace těch, kteří touží po tom, jak kazit vztahy mezi oběma zeměmi. A Západ do toho investoval spoustu peněz. Je zřejmé, že síly na to zaměřené jsou v poslední době aktivnější,“ napsala. V těchto dnech se v Jerevanu koná První rusko-arménské mediální fórum.

