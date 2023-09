https://cz.sputniknews.com/20230907/ministerstvo-zahranici-rf-obilna-dohoda-nesplnila-humanitarni-ucel-19569236.html

Ministerstvo zahraničí RF: Obilná dohoda nesplnila humanitární účel

Ministerstvo zahraničí RF: Obilná dohoda nesplnila humanitární účel

Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo prohlášení o problémech, jež vznikly v souvislosti s potravinovou dohodou a dodávkami obilí a hnojiv. 07.09.2023, Sputnik Česká republika

Obilná dohoda podle prohlášení ministerstva nedosáhla svého plánovaného humanitárního účelu, a sice nepomáhala chudým státům v boji s hladem. Z 32,8 milionu tun nákladů jim byla dopravena pouze minimální část, méně než 3 %. Dále se uvádí, že po skončení platnosti dohody ceny klesly, v srpnu o 4-5 %. Globální fyzický deficit potravin v podstatě neexistuje, jsou problémy s jejich rozdělením, ale nikoli s výrobou. Ministerstvo připomnělo, že Sekretariát OSN a celý Západ odmítají splnění části dohody týkající se závazků vůči Rusku. Aby tato dohoda fungovala, je třeba zapojit do ní Rosselchozbank (Ruská zemědělská banka) a SWIFT. Místo toho probíhají nekonečná projednání založení „zprostředkovatelských mechanismů” přes dceřiné podniky a partnerské banky (bez záruky splnění). Konta Rosselchozbanky byla úplně uzavřena. Z mrtvého bodu se nepohnula ani otázka pojištění ruských lodí. V OSN rovněž mlčí o opravě potrubí se čpavkem Toljatti-Oděsa, které by mohlo zabezpečit hnojivem desítky milionů lidí. Co se týče obvinění z hladu v Africe, tvrdí na ministerstvu pravý opak. Právě Rusko vynakládá úsilí na boj se světovým hladem. Rusko zejména odeslalo nebo brzy odešle: 20 000 tun hnojiv do Malawi, 34 000 tun hnojiv do Keni, 23 000 tun hnojiv do Zimbabwe, 34 000 tun hnojiv do Nigérie, 55 000 tun hnojiv do Srí Lanky, 200 000 tun pšenice do Somálska, SAR, Burkina Fasa, Zimbabwe, Mali a Eritrei. Vyšlo rovněž najevo, že se Evropa při vývozu v rámci Dohody krmivového obilí pro vlastní potřeby z Ukrajiny přes Černé moře pokusila zablokovat ruské zemědělství a vytvořit pro něj nepříznivé podmínky, OSN tuto situaci nepřekonala, upřesnili na ministerstvu.

