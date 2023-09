https://cz.sputniknews.com/20230907/mzv-rf-oznacilo-dodavky-osu-z-usa-munice-s-ochuzenym-uranem-za-zlocin-19568740.html

MZV RF označilo dodávky OSU z USA munice s ochuzeným uranem za zločin

MZV RF označilo dodávky OSU z USA munice s ochuzeným uranem za zločin

Dodávky Ukrajině munice s ochuzeným uranem je zločin ze strany USA, prohlásil náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov v rámci semináře v Biškeku... 07.09.2023, Sputnik Česká republika

„Není to jenom eskalace, ze strany Washingtonu je to projev pobuřujícího opovržení ekologickými následky použití této munice v zóně bojových akcí,” řekl diplomat.Připomněl, že ve světě byly zveřejněny stovky posudků expertů, ekologů, lékařů, chemiků o nenapravitelných škodách, které může způsobit tato munice životnímu prostředí.„Američanům je to jedno, Je jasné, že tyto zbraně nebudou použity na jejich území. Je také jasné, že je jim to jedno, kdo to tam bude dýchat, kde to bude usedat, jaké následky to způsobí těm, kdo dnes válčí, a co to způsobí generacím, jež budou žít na tomto území,” zdůraznil Rjabkov.Tento zločin svědčí o cynismu politiky USA v Eurasii, řekl na závěr náměstek ruského ministra zahraničí.

