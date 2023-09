https://cz.sputniknews.com/20230908/rusti-vojaci-znicili-dalsi-tank-challenger-2-19570887.html

Ruští vojáci zničili další tank Challenger 2

Ruští vojáci zničili další tank Challenger 2

Ruští vojáci zničili britský tank Challenger 2 v Záporožské oblasti, uvedl úřadující gubernátor regionu Jevgenij Balickij. 08.09.2023, Sputnik Česká republika

„Je jich tam asi sedm (tanků Challenger 2, pozn. red.). Naši „ptáci“ je vidí. Čtyři teď stojí poblíž Stepnogorska, dva v Orechově. Dva se ale objevily, pracovalo se na nich (s ruským protitankovým raketovým systémem, pozn. red.) Kornetem. V podstatě prvním zásahem to vzplanulo. Naši kluci pracovali na dvou tancích,“ uvedl. Balickij dodal, že ukrajinské ozbrojené síly nebudou schopny evakuovat poškozená vozidla kvůli jejich obrovské hmotnosti. Poznamenal, že tanky potká osud muzejních exponátů. Úřadující gubernátor navíc poukázal na to, že britská vozidla se „vůbec neprojevují“, pokud jde o sílu pancíře. Nový britský ministr obrany Grant Shapps potvrdil v zóně speciální vojenské operace zničení prvního Challengeru 2. Upřesnil také, že Londýn neplánuje poslat nový tank, který by nahradil ten zničený.

