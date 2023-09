https://cz.sputniknews.com/20230909/bod-deklarace-g20-o-konfliktu-na-ukrajine-zklamal-kyjev-19572305.html

Bod deklarace G20 o konfliktu na Ukrajině zklamal Kyjev

Bod deklarace G20 o konfliktu na Ukrajině zklamal Kyjev

Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Oleg Nikolenko v komentáři k bodu deklarace o situaci v zemi přijaté na summitu G20 prohlásil, že G20 nemá na co být... 09.09.2023, Sputnik Česká republika

„Ukrajina je vděčná partnerům, kteří se snažili do textu zahrnout silné formulace. Zároveň... G20 nemá na co být pyšná. Je zřejmé, že zapojení ukrajinské strany by účastníkům umožnilo lépe porozumět situaci,“ napsal na sociální síti Facebook*. Podle Nikolenka zůstává klíčový princip „nic o Ukrajině bez Ukrajiny“. Indický premiér Naréndra Módí dnes oznámil přijetí nové Delijské deklarace summitu G20. V souvislosti s událostmi na Ukrajině se v ní píše, že všechny země by se měly zdržet hrozeb násilím nebo jeho použití k získání území. Ruská šerpa ve skupině dvacítek Světlana Lukašenková uvedla, že summit v Indii byl pro G20 jedním z nejtěžších. Podle ní hodně potíží přinesla diskuse o situaci na Ukrajině. Zároveň poznamenala, že polovina členů G20 odmítla interpretovat vývoj v této zemi v zájmu Západu. Lukašenková dodala, že deklarace také vyváženě odráží negativní dopad konfliktu na Ukrajině na potravinovou bezpečnost. Indie předsedá G20 od 1.Prosince 2022. Summit lídrů skupiny se uskuteční v Novém Dillí 9.až 10. září. Pozváni jsou na něj představitelé zemí dvacítky a dalších devíti států — Bangladéše, Egypta, Španělska, Mauricia, Nigérie, Nizozemska, Spojených arabských emirátů, Ománu a Singapuru. Již dříve bylo oznámeno, že ruskou delegaci na summitu povede ministr zahraničí Sergej Lavrov, zatímco čínskou předsedkyně Státní rady ČLR li Čchiang. *Meta (sociální sítě Facebook a Instagram) je v Rusku zakázána jako extremistická.

