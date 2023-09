https://cz.sputniknews.com/20230909/g20-prijala-prohlaseni-na-summitu-v-novem-dilli-19572129.html

G20 přijala prohlášení na summitu v Novém Dillí

G20 přijala prohlášení na summitu v Novém Dillí

Deklarace summitu G20 z Nového Dillí byla přijata, řekl indický premiér Naréndra Módí na druhém zasedání akce. 09.09.2023, Sputnik Česká republika

2023-09-09T17:00+0200

2023-09-09T17:00+0200

2023-09-09T17:00+0200

„Dostal jsem dobré zprávy. Díky tvrdé práci našeho týmu bylo dosaženo konsensu ohledně prohlášení summitu lídrů G20 v Dillí. Oznamuji přijetí tohoto prohlášení,“ řekl indický premiér.Poděkoval také svým šerpům a ministrům, „kteří tvrdě pracovali a umožnili to“.Podle zveřejněného dokumentu členové G20 uvedli, že v situaci na Ukrajině musí všechny země jednat v souladu s cíli a principy Charty OSN v celém rozsahu.Představitelé států uvedli, že dnešní doba by neměla být dobou války. Dokument také zdůrazňuje, že v souladu s Chartou OSN se všechny země musí zdržet hrozby použití síly k získání území, namířené proti územní celistvosti a suverenitě či politické nezávislosti jakéhokoli státu.Státy G20 zároveň zdůraznily, že summit není platformou pro řešení geopolitických otázek, ale uznaly jejich možné podstatné důsledky pro světovou ekonomiku.Vedoucí představitelé G20 zdůraznili, že nabídka je důležitá pro uspokojení poptávky z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí, zejména afrických.Země G20 se také zavázaly posilovat globální potravinovou bezpečnost a přístup k výživě pro všechny.Kromě toho skupina G20 důrazně odsoudila jakékoli teroristické útoky na objekty kritické infrastruktury, včetně energetických zařízení. Dokument zdůrazňuje, že veškeré teroristické činy jsou trestné a nelze je ospravedlnit, a to nezávisle na to, kým, kdy, kde a proč byly spáchány.Skupina G20 navíc přivítala Africkou unii jako stálého člena a vyjádřila přesvědčení, že její začlenění přispěje k řešení problémů.Vedoucí představitelé G20 rovněž vyzvali k reformě Světové obchodní organizace a vytvoření systému řešení sporů.

