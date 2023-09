https://cz.sputniknews.com/20230910/rusko-zvysilo-export-ropnych-vyrobku-do-brazilie-a-trikrat-predstihlo-usa-19573203.html

Rusko zvýšilo export ropných výrobků do Brazílie a třikrát předstihlo USA

Rusko zvýšilo export ropných výrobků do Brazílie a třikrát předstihlo USA

Brazílie v srpnu prudce zvýšila import ruských ropných výrobků, který o trojnásobek překročil množství dodané nejbližším konkurentem, USA, o čemž svědčí... 10.09.2023, Sputnik Česká republika

2023-09-10T19:27+0200

2023-09-10T19:27+0200

2023-09-10T19:27+0200

svět

rusko

brazílie

ropa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e7/09/0a/19573189_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7a109cfc4360e9f0c9e403e71441e01.jpg

Nákup se zvýšil 2,1krát na 920 tisíc tun, cena stoupla 2,4krát na 672,8 milionu dolarů. Pro Rusko je to rekord v exportu do Brazílie, jak finanční, tak absolutní.Druhým největším dodavatelem ropných výrobků do Brazílie byly USA, které ale snížily export o třetinu na 311,3 tisíce tun. Zisk se přitom snížil o 25 % na 281,2 milionu dolarů.Poslední v trojce lídrů je podle srpnových závěrů Indie, z které Brazílie dovezla 164,5 tisíce tun ropných výrobků za 155,2 milionu dolarů. Je to víc než za předcházející měsíc - 2,6krát absolutně a 3,1krát finančně. Více než 100 tisíc tun ropných výrobků dodalo Brazílii Nizozemsko, Peru a Saúdská Arábie.Podle výsledků osmi měsíců letošního roku jsou hlavním dovozcem ropných výrobků do Brazílie stále USA, přestože meziročně klesly dodávky dvakrát na 4,1 milionu tun. Na druhém místě je Rusko, které vyskočilo o dvě místa a zvýšilo export 5,6krát na 4 miliony tun. Na třetím místě je Nizozemsko, které dodalo 3,3krát víc na 1,35 milionu tun.Z ostatních zemí dováží Brazílie méně než jeden milion tun.Brazilský velvyslanec v Moskvě Rodrigo de Lima řekl v rozhovoru pro Sputnik, že jeho země podstatně zvýšila nákup v Rusku benzínu a dieselového paliva, což přispívá k rozvoji zemědělství.

rusko

brazílie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika

rusko, brazílie, ropa