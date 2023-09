https://cz.sputniknews.com/20230912/pariz-okomentovala-odmitnuti-ruskym-novinarum-vstupu-na-makronovo-vystoupeni-19577339.html

Paříž okomentovala odmítnutí ruským novinářům vstupu na Makronovo vystoupení

Paříž okomentovala odmítnutí ruským novinářům vstupu na Makronovo vystoupení

Francouzské MZV odmítlo komentovat prohlášení oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovové o odmítnutí ruským novinářům vstupu na tiskovou konferenci prezidenta... 12.09.2023, Sputnik Česká republika

„Nemáme komentáře ohledně výroků oficiální mluvčí MZV Ruska, která je dobře známá svými nadsázkami,“ odpověděli na francouzském MZV na žádost médií, aby okomentovalo odmítnutí ruským novinářům vstupu na tiskovou konferenci Macrona na okraji summitu G20 v Indii.Zpravodaje Sputniku a ruskou novinářku Jekatěrinu Nadolskou nepustili včera na tiskovou konferenci Macrona. Oficiální mluvčí MZV RF Marie Zacharovová na to řekla, že na ministerstvu to považují za „do nebe volající projev rasismu a agresivního nacionalismu, protože podstatou incidentu je diskriminace podle národního příznaku,“ a podotkla, že Moskva požádá Paříž o omluvy za „rasovou diskriminaci a porušení demokratických zásad“. Poukázala rovněž na to, že představitelům francouzských médií nikdo nebránil v účasti v tiskové konferenci ministra zahraničí Ruska Sergeje Lavrova.

