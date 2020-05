„Tento politický kurs vytyčily takové členské státy EU, jako je Polsko a pobaltské země,“ zdůraznil odborník.

Podle jeho slov v současné době vznikl trend nového výkladu druhé světové a Velké vlastenecké války, který spočívá v tom, že za „absolutní zlo“ nejsou považováni pouze nacisté, ale také SSSR. Historik rovněž poznamenal, že strategie označení Sovětského svazu za „absolutní zlo“ vznikla ve východní Evropě, především na Ukrajině a v pobaltských zemích.

Bývalý ministr vnitra SRN Gerhard Baum předtím prohlásil, že sovětská armáda osvobodila Berlín a celé Německo od nacistů za cenu neuvěřitelných lidských obětí a že si to máme pamatovat.

Pokusy obvinit SSSR z rozpoutání 2. světové války

Ruská vláda nejednou hovořila o tom, že se některé země pokoušejí přepsat dějiny. Prezident Vladimir Putin řekl, že povinností Moskvy je zajistit zachování pravdy o Velké vlastenecké válce a čelit pokusům o falzifikaci jejích dějin.

„Kdo na koho zaútočil 22. června čtyřicátého prvního roku?! My na Německo zaútočili nebo Německo na nás? Co je to za blbost?!“ řekl ruský prezident ve filmu Andreje Kondrašova Válka o paměť.

Prezident zdůraznil, že u Ruska není a nemůže být žádný pocit viny.

„My jsme položili na oltář vítězství 27 milionů životů našich občanů – mám na mysli Sovětského svazu. Dohromady. Proto není a nemůže být žádná omluva pro ty, kdo se snaží přepsat historii,“ konstatoval ruský prezident.

Putin opakovaně vystupoval proti pokusům Západu přeložit vinu za rozpoutání 2. světové války na Sovětský svaz. Rezoluci Evropského parlamentu, kde se tvrdí, že 2. světová válka začala kvůli podpisu paktu o neútočení mezi SSSR a Německem, označil za „úplnou blbost“ a řekl, že autoři tohoto dokumentu vycházeli z aktuální politické konjunktury.