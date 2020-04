Historik promluvil o tom, jak jednotky Směrš dobyly v roce 1945 archiv německé rozvědky

Sovětská vojenská kontrarozvědka Směrš (Smrt špiónům) během útoku Rudé armády na Berlín na jaře roku 1945 mohla díky odvážné operaci získat cenné dokumenty německé vojenské rozvědky Abwehr. V rozhovoru pro Sputnik to uvedl generálporučík FSB ve výslužbě a doktor historických věd Alexandr Zdanovič.

V neděli uplynulo 77 let od založení Směrše. Odborníci mají za to, že to byla nejlepší tajná služba z dob druhé světové války. Směrš za dobu své existence zajistil všechny úspěšné útočné operace Rudé armády, trumfnul německou rozvědku a zneškodnil velký počet německých agentů a diverzantů.

„Velkým úspěchem bylo například dobytí archivu Abwehru. Zvlášť se přitom vyznamenali příslušníci oddílu Směrš 47. gardové střelecké divize 8. gardové armády 1. Běloruské fronty,“ řekl starší vědecký pracovník Vědeckovýzkumného ústavu vojenské historie Akademie generálního štábu Ozbrojených sil RF, generálporučík FSB ve výslužbě a doktor historických věd Alexandr Zdanovič.

Velkou úlohu sehrál Směrš v berlínské útočné operaci na jaře 1945. Vojenští kontrarozvědčíci měli za úkol zejména dobýt archivy německých státních a stranických orgánů a také tajných služeb a archivů vědeckotechnických informací.

Na berlínském předměstí, ve čtvrti Zehlendorf, se nacházela jedna z hlavních jednotek Abwehru maskovaná jako zemědělský ústav. Za účelem zajmout tamní zaměstnance a získat dokumenty tak bylo rozhodnuto podniknout výsadek, aby se vyloučila možnost evakuace příslušníků Abwehru na západ Německa.

„S pomocí palebné podpory jednotek naší armády prolomili výsadkáři německou obranu, urazili přes 10 kilometrů a dobyli zemědělský ústav. Navíc tak učinili téměř bez odporu. měli tam pouze ochranku, pro kterou bylo objevení se výsadkářů naprosto nečekané. A příslušníci Abwehru zaspali, pokud jde o očekávání evakuace. Tenkrát bylo zajato přes sto příslušníků Abwehru, přičemž mezi nimi byli také Rusové,“ sdělil Zdanovič.

Velitel 8. gardové armády generálplukovník Vasilij Čujkov nasadil v této operaci tankovou rotu a motostřelecký prapor. Bezprostřední velení operace bylo svěřeno speciální skupině z příslušníků Směrše.

Celý den pak ale měli výsadkáři čelit zuřivým útokům Němců, kteří se snažili osvobodit sídlo rozvědky. „Došlo k tomu, že se 47. divize nedokázala hned probít k výsadkářům. Nacisté zahájili palbu z děl a minometů, aby zničili náklaďáky s dokumenty. Celých 24 hodin drželi kruhovou obranu všichni, vojáci a důstojníci, motostřelci, tankisté, a spolu s nimi také příslušníci Směrše,“ řekl expert.

„Všichni společně hrdinsky odrazili útoky Němců. Další den ráno naši vojáci prorazili a odblokovali výsadkáře. Tím se podařilo zachránit získané a mimořádně cenné dokumenty,“ dodal Zdanovič.