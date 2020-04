Nesmrtelný pluk 2020 bude pochodovat českým internetem

Vítová: Hromadné akce se v ČR nebudou smět v květnu ještě konat. To tedy znamená, že se nebude moci konat ani pochod Nesmrtelný pluk. Momentálně probíhá mezinárodní diskuse organizátorů Nesmrtelného pluku v různých zemích a snažíme se koordinovat postup. Vše se postupně upřesňuje – například jak se bude realizovat forma přímých vstupů facebookového Nesmrtelného pluku a podobně. Akce je stejně jako v předcházejících letech organizována především Občanským sdružením pro Evropskou multikulturní společnost (OSEMS) a Všekozáckým Svazem Českých zemí a Slovenska. Na letošní přípravě se podílely i spolky sdružené v neformálním Vlasteneckém fóru – například České mírové fórum a další. Zaregistrovala jsem několik dalších aktivit, které s Nesmrtelným plukem nepřímo souvisí. Například Spolek Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů vyzývají všechny, kteří si váží bojovníků proti fašismu a kteří si uvědomují, že bez jejich hrdinství by nebylo Československa, aby navštívili v květnových dnech pietní místa a pomníčky, pamětní desky a hroby padlých ve svém okolí a pokud je třeba, tak aby je upravili a položili kytičku. Dále lidi vyzývají, aby udělali z těchto míst fotografii a zaslali ji tomuto spolku, který tyto fotografie využije k argumentaci při prezentaci a objasňování historických událostí – zejména v dnešní době, kdy je obrovská snaha překrucovat dějiny, příčiny i výsledky 2. světové války i poválečný vývoj.

Proč se každoročně účastníte této akce?

Protože v naší zemi probíhají čím dál intenzivnější snahy o zničení paměti národa. Musíme tedy lidem neustále připomínat, jak to ve skutečnosti bylo. Školy, politici i mainstreamová média začínají již zcela bezostyšně podsouvat lidem tézi, že 2. světovou válku rozpoutal tehdejší Sovětský svaz spolu s Německem a že Rudá armáda naši zemi ve 2. světové válce neosvobodila, ale naopak obsadila. Dnes se v médiích a ani ve školách už nehovoří o tom, že německý fašismus chtěl zotročit a vyhladit náš národ a Slovany vůbec a že za cenu obrovských lidských a materiálních ztrát nás zachránili vojáci Rudé armády. Považuji za životní nutnost udržovat pravdivý historický obraz 2. světové války. Nyní se EU snaží – za pomoci mnohých politiků ČR – o vymazání paměti národa po 75 letech od konce 2. světové války. Tito „politici“ vycházejí z trestuhodného usnesení Evropského parlamentu v loňském roce, které zákeřně přepisuje dějiny a hovoří o spoluvině SSSR na vypuknutí 2. světové války. Sovětský svaz je nyní v českých mainstreamových médiích a ve školách zobrazován v horším světle než Třetí říše. Ruská federace je soustavně popisována jako zlý strašák Evropy, který ji smrtelně ohrožuje. Mladá generace je právě školou a médii takto zvráceně vzdělávána a vychovávána. Proto je nezbytně nutné udržovat živou tradici pravdivého historického obrazu 2. světové války – a to Nesmrtelný pluk činí.

S kolika lidmi obvykle počítá v Praze Nesmrtelný pluk? V kolika městech tato akce probíhá? Můžete uvést alespoň přibližně počet účastníků z loňské zkušenosti?

Akce probíhá vždy v Praze. Někdy též v Ostravě, v Karlových Varech, Teplicích a několika dalších městech, ale vždy záleží na osobní angažovanosti místních organizátorů. Počet účastníků každý rok roste. V Praze jich bývá kolem 2 tisíc.

Česká média vždy zdůrazňují politickou povahu Nesmrtelného pluku. Jak hodnotíte tuto akci vy?

Nesmrtelný pluk samozřejmě politickou povahu má. Ale každá veřejná akce má svoji politickou povahu – a to do slova a do písmene. Jak jsem řekla, dnes dochází k aktivnímu přepisování historické paměti a ke snaze přehodit odpovědnost z agresora na jeho oběť. V současnosti jsou však v Rusku i na Západě otevírány staré archívy a každý si může již i sám dohledat informace o tom, že mnozí tehdejší západní politici chtěli úmyslně způsobit porážku Sovětského svazu Německem. Uvedu jeden konkrétní příklad za všechny. Polsko v roce 1934 podepsalo s Hitlerem pakt o neútočení a bývalý premiér Pilsudský tehdy chtěl spolu s Hitlerem táhnout na Rusko. (Smlouva byla skutečně podepsána, ale historici nenašli důkazy, že Polsko se chystalo společně s Německem napadnout SSSR – pozn. red.). Mnichovská dohoda, což byl také pakt o neútočení, byla podepsána v roce 1938, přičemž bylo takzvanými spojenci obětováno Československo s jeho vojenským průmyslem a výzbrojí. A právě Polsko ihned začalo porcovat naši tehdejší vlast. Je tedy zřejmé, že Západu vůbec nešlo o nějaké „usmíření”, ale o to, aby byl Hitler nasměrován na Sovětský svaz. Pakt Molotov - Ribbentrop byl poslední v řadě paktů s nacistickým Německem. Stalin se navíc před Mnichovskou dohodou snažil se Západem domluvit o společném útoku na Hitlera (jedná se o Stalinův pokus dohodnout se se západními zeměmi o systému kolektivní bezpečnosti – pozn. red.). Dále nabízel pomoc Československu, kdyby Polsko povolilo průchod Rudé armády přes své území. Avšak Polsko tehdy pohrozilo Rusku vyhlášením války, spolu s Rumunskem a dalšími. Teprve poté, co německá vojska vstoupila do Polska a polská vláda utekla do exilu (tudíž polský stát už de facto přestal existovat), vstoupila na území Polska Rudá armáda. Takže dnešní „povídání“ o tom, jakým agresorem byl tehdejší Sovětský svaz, je naprosto lživé. Nesmrtelný pluk obnovuje pravdu o té válce, a v tomto smyslu samozřejmě má politickou a historickou povahu, jeho hlavním posláním je udržovat historickou paměť národa – proto je jeho konání tak důležité.