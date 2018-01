Bloomberg: Čínští IT specialisté opouštějí Křemíkové údolí

Například Wang Yi, který mnoho let žil s rodinou v USA, se v roce 2011 rozhodl vrátit zpět do Číny. Práce produktového manažera v Google ho již nebavila, a tak se rozhodl založit svou vlastní společnost. Wang Yi se nepřepočítal. Poté, co se přestěhoval do Číny, spustil aplikaci pro studium anglického jazyka Liulishuo (LingoChamp) a v létě 2017 jeho společnost již stála 100 milionů dolarů.

Pro občany, kteří odjedou studovat nebo pracovat do zahraničí, mají v Číně zvláštní název: „mořské želvy". V posledních letech se stále více „želv" rozhoduje ve prospěch své vlastní země se známou kulturou a prostředím a s možností mluvit vlastní řečí, aniž by přicházely o veškeré výhody, které jim nabízely firmy na Západě. Čínští internetoví giganti na takové specialisty nešetří.

V roce 2016 USA opustilo přes 400 tisíc čínských špičkových počítačových odborníků. Je to o 22 procent více než v roce 2013. Nelze vyloučit, že tento počet bude nadále růst.

„Čím dál větší počet talentovaných lidí se vrací zpět do Číny, neboť se tato země stává inovačním centrem. A to je pouze začátek," řekl novinářům personalista z agentury práce Spencer Stuart Ken Qi.