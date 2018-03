Advokátka: Gazprom není dobročinná společnost

„Prohlášení šéfa Gazpromu, že všechny kontrakty s Ukrajinou budou zrušeny, je z právního hlediska zcela odůvodněné, jelikož pro naši plynárenskou společnost není smysluplné ani ekonomicky výhodné spolupracovat s Ukrajinou, a to jak v tranzitu do Evropy, tak i v oblasti dodávek ukrajinských spotřebitelům. Existují možnosti zrušení smlouvy: může to být neprodloužení nebo zrušení u arbitrážního soudu. To může trvat půl roku až rok," řekla Maria Jarmušová.

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Naftogaz vyžaduje od Gazpromu kompenzaci za nákup plynu v Evropě

Podle jejího názoru ukrajinská strana bude stěží dobrovolně souhlasit se zrušením smluv s Gazpromem.

„Myslíme si, že ukrajinští partneři nebudou chtít zrušit smlouvu, neboť to bude pro ně absolutně nevýhodné, rozpočet Ukrajiny ztratí ohromné částky, které získával za tranzit plynu. Proto nemůžeme doufat v dobrovolné zrušení smlouvy ze strany Ukrajiny. Jestliže smlouva obsahuje rozhodčí doložku o zrušení smlouvy, naše společnost podá žádost k arbitrážnímu soudu. Existují různé varianty, jak zrušit tyto partnerské vztahy a odstoupit od všech smluv," řeka advokátka.

Podle jejích slov možný nátlak ze strany EU během arbitrážního řízení nepomůže Ukrajině zachovat smlouvy.

„Myslím, že země EU budou lobbovat za to, aby Stockholmský soud nedovolil zrušit kontrakty mezi Gazpromem a ukrajinskou společností, budou se snažit využít svého vlivu a v mimosoudních procesech ovlivňovat arbitry. Gazprom však není v žádném případě dobročinnou společností, která podporuje ukrajinskou ekonomiku a která bude ke své škodě dodávat za nevýhodných podmínek plyn pouze proto, aby někomu pomáhala. Smlouvy musí být ekonomicky odůvodněné a musí být využité oběma stranami. Se zrušením smlouvy se v každém případě počítá, je to občanské právo, obsažené v každém zákoně. Nejdůležitější je to, že přání zrušit smlouvu bylo vysloveno, a realizace je už otázkou času," řekla Maria Jarmušová.

Podle slov advokátky nelze v tomto případě hovořit o začátku plynové války.

„Není to plynová válka. Je to zcela odůvodněné jednání jednoho z partnerů, kdy se druhý partner chová nezodpovědně, zneužívá právo, podává bezdůvodné žaloby, nezákonně ovlivňuje arbitry a dostává od nich nepodložená rozhodnutí, která podstatně porušují práva ruské společnosti. Proto zde nemá cenu čekat něco jiného. Co chtěli, to mají," uzavřela Maria Jarmušová.