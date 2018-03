„Deklarace války“: V Evropě reagují na rozhodnutí Trumpa zvýšit cla

Evropští politikové se začínají domnívat, že diplomacie ve vztazích se Spojenými státy selhala, píše The Star. I přes tvrdou kritiku Trumpovy administrativy nenašli odpověď, jak se vyvarovat obchodní válce.

V Evropě začínají považovat amerického prezidenta Donalda Trumpa spíše za problém než za partnera, alespoň co se týče obchodu, uvádí The Star. Rozhodnutí zavést cla ve výši 25 % na dovoz ocele a 10 % na dovoz hliníku německý ministr zahraničí Sigmar Gabriel označil za „nepochopitelné". Německo exportuje nejvíce olova do USA než jakýkoliv jiný stát v EU.

© AP Photo/ Andrew Harnik Trump nazval WTO „katastrofou“

„Musíme udělat vše možné, abychom se vyvarovali mezinárodnímu obchodnímu konfliktu," sdělil Gabriel deníku Die Welt . Mezitím Bernd Lange, německý sociální demokrat a předseda obchodního výboru Evropského parlamentu, byl mnohem tvrdší.

„Přišla s tím deklarace války," prohlásil Lange. „V hlavách mají 200 let starý merkantilistický model," dodal europoslanec. Jeho reakce přišla poté, co Trump do Twitteru napsal že „obchodní války jsou dobré a snadno se vyhrávají".

K německé kritice se přidali i Francouzi. Ministr páté republiky Bruno Le Maire varoval, že v obchodní válce mezi USA a EU prohrají všichni.

© AP Photo/ Evan Vucci Trump hrozí uvalit cla na evropská vozidla, pokud EU zvýší tarify na americké společnosti

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker označil Trumpův návrh za „nehoráznou intervenci ve prospěch domácího průmyslu". Dále pohrozil tvrdými protiopatřeními. O nich bude Evropská komise jednat ve středu.

Británie však na rozdíl od sousedů na kontinentu mlčí. Podle listu Daily Telegraph britští vládní činitelé dostali od Washingtonu údajně ujištění, že se americká opatření britského průmyslu nedotknou.

Trumpovo ozhodnutí nejspíše právně napadnou u Světové obchodní organizace (WTO) Čína, EU, Brazílie a další země. USA z Německa importují pouze 3 % ocele, zatímco hlavními dodavateli jsou Kanada, Jižní Korea a Mexiko.