Rusku předpověděli „ropný limit“

USA předběhnou Rusko v této oblasti v roce 2018. Podle předpovědi riziko snížení objemů těžby bude trvat, „pokud společnosti budou pociťovat nedostatek technologií a investic pro další generaci projektů a vláda nedokáže pokračovat v rozsáhlejší daňové reformě ke stimulaci investic do sektoru".

Agentura uvádí, že rozvoj nových projektů bude možný na základě spolupráce Ruska se zahraničními partnery. Investice jsou možné především z Asie a z Blízkého východu.

Světová těžba ropy stoupne do roku 2023 o 6,4 milionů barelů denně na 107 milionů barelů. Globální poptávka po ropě stoupne během pěti let o 5,5 procenta a dosáhne úrovně 104,7 milionů barelů — polovinu této poptávky bude zajišťovat Čína a Indie.

Tempo růstu poptávky se však bude snižovat do roku 2023 kvůli tomu, že Indie i ČLR nahradí ropu ekologičtějšími zdroji energie.

V MEA uvedli, že na pozadí růstu poptávky po ropě během nejbližších pěti let bude stále aktuálnější otázka obnovení investic do těžby užitečných nerostů. Kapitálové vklady byly sníženy o 50 procent od roku 2014 — poté poklesla výroba v takových zemích, jako je Čína, Venezuela a Mexiko. Ve Venezuele se těžba snížila na polovinu za posledních 20 let. Stejné projekty, do nichž byly investovány peníze, jsou většinou soustředěny v břidlicové těžbě v USA.