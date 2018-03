Ropná společnost nedokázala vysvětlit ztrátu 20 miliard dolarů

Státní ropná společnost Nigerian National Petroleum Corp (NNPC) nevysvětlila, co udělala s částkou 22,7 miliard dolarů, kterou společnost získala prodejem uhlovodíků a dividend od Nigeria LNG Ltd. Uvádí to Bloomberg s odkazem na prohlášení nigerijského zastupitelství britské Iniciativy transparentnosti v oblasti těžebního průmyslu (EITI).