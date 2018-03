Schwarzenegger plánuje žalovat ropné společnosti za „úmyslné zabíjení lidí po celém světě“

Bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger má v plánu žalovat ropné společnosti. Tvrdí, že „vědomě zabíjí lidi po celém světě“, píše The Hill.

Řekl to portálu Politico během rozhovoru pro podcast „Off Message". Řekl také, že stále pracuje na správném načasování jeho úsilí, ale už teď se domlouvá se soukromými advokátními společnostmi.

„Vůbec se to neliší od té věci s kouřením. Společnosti vyrábějící tabák roky a roky, dokonce celá desetiletí vědí, že kouření může lidi zabít, že jim může ublížit a vytvořit v jejich těle rakovinu. Tento fakt ovšem před lidmi skrývali a dokonce jej popírali. Pak byli konečně předvoláni před soud a dostali kvůli tomu pokutu statisíců dolarů," řekl globální ekonomický aktivista Schwarzenegger

„Ropné společnosti díky vlastním studiím věděly už od roku 1959, že kvůli fosilním palivům může dojít ke globálnímu oteplování. Nejhorší ze všeho je, že věděli jak riskantní je to pro lidské životy a že to může zabíjet."

Schwarzenegger obvinil ropné společnosti z toho, že jsou nezodpovědné, a slíbil, že po nich půjde.

Řekl, že „je naprosto nezodpovědné vědět, že jejich produkt může zabíjet lidi a nedat na něj varovnou značku, jako je to například u tabáku". „Každá stanice a každé auto by měly mít na sobě varovnou značku stejně tak, jako každý produkt, který obsahuje fosilní paliva, by na sobě měl mít varovnou značku," dodal.

Řekl také, že doufá, že se mu podaří rozšířit povědomí o škodlivosti fosilních paliv.

„Nemyslím si, že v tomhle není žádný rozdíl: „Když vejdete do místnosti a víte, že někoho zabijete. Je to prostě vražda prvního stupně," řekl během rozhovoru. „Myslím si, že s ropnými společnostmi je to úplně stejné."