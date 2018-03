Moskva odpověděla Londýnu na prohlášení o alternativě pro ruský plyn

Budou-li prohlášení britské premiérky Theresy Mayové ohledně alternativy pro ruský plyn realizována, uškodí to spotřebitelům. Prohlásil to ministr energetiky RF Alexandr Novak, informuje Bloomberg.

„Budou-li realizována prohlášení o alternativních zdrojích plynu pro Velkou Británii místo ruského, uškodí to především spotřebitelům. Hodlá-li kterákoli společnost nebo země vyhledat jiného dodavatele, nemyslím si, že pro něj budou podmínky výhodnější a lepší," řekl Novak.

Britská premiérka učinila 14. března prohlášení, že Londýn přemýšlí nad možností, jak se zbavit ruského plynu a najít zdroje dodávek paliva v jiných místech. Podle Mayové využívá Rusko své energetické zdroje, aby ovlivnilo země, které je dostávají.

List The Financial Times na začátku března napsal, že Rusko dodá plyn z podniku Jamal-SPG do Velké Británie za účelem doplnění zásob paliva v království. Kvůli abnormální zimě byla Evropa nucena kupovat plyn v rekordním množství.