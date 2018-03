Zač je toho loket. Proč Theresa Mayová nenajde alternativu ruského plynu

Vláda Velké Británie hledá způsob, jak a čím nahradit dodávky modrého paliva z Ruska. Pro Angličany to znamená ztrátu spolehlivého partnera a růst cen za energii. Proč bude pro premiérku Theresu Mayovou těžké realizovat své plány, se dočtete v materiálu Sputniku.

Lví podíl

V současné době Velká Británie díky vlastní těžbě uspokojuje necelou polovinu potřeby modrého paliva. Ostatní tvoří dovoz. Podle zpráv Gazprom-exportu přesahuje podíl ruského potrubního plynu na britském trhu 20 % (40 % z celkového dovozu).

© AP Photo/ Cliff Owen Německo našlo náhradu za ruský plyn

V roce 2017 dosáhly dodávky z Ruska 16,26 miliard krychlových metrů. Ve srovnání s rokem 2011 je to dvojnásobek. Kromě toho koncem prosince ruská soukromá společnost Novatek vyvezla do Anglie první partii zkapalněného zemního plynu (LNG, Liquefied Natural Gas) z projektu Jamal-SPG (LNG).

Velká Británie může vsadit na LNG vzhledem k pružnosti dodávek, vysvětlil Sputniku analytik Sberbank CIB Valerij Něstěrov. Zatím však na zkapalněný plyn připadá maximálně 8 % britského trhu.

Břidlicový přelud

Tudíž jedinou alternativou ruského potrubního plynu pro ostrovní stát je LNG. Podle názoru ředitele Institutu národní energetiky Sergeje Pravosudova Velká Británie dokáže zorganizovat dodávky. Nejde o příliš velký objem dovozu. Ale konečného spotřebitele to bude stát dvakrát více.

Otázkou je, s kým budou Angličané soutěžit. Své zboží aktivně nabízejí americké břidlicové společnosti. Praxe ukazuje, že to nejsou až tak spolehliví partneři.

© Sputnik/ Evgeny Biyatov Moskva odpověděla Londýnu na prohlášení o alternativě pro ruský plyn

V letech 2011-2013 britské energetické společnosti Centrica a BG Group uzavřely celkem čtyři dvacetileté smlouvy s americkými výrobci. Podle smluv by Velká Británie měla od roku 2018 nakupovat v USA až 11,65 milionů tun LNG (přibližně 16 miliard krychlových metrů plynu). Nicméně břidlicová bublina, která se nafoukla při rekordně vysokých cenách ropy, praskla před dvěma roky kvůli zhroucení kurzu.

Zadluženost amerických těžebních společností dosáhla 250-300 miliard dolarů, 120 z nich zbankrotovalo.

Aktualizace cen ropy umožnila výrobcům břidlice vrátit se na trh. Nicméně zatím nedokáží plnit závazky vůči britským protistranám.

V roce 2017 USA vyvezly celkem 19,7 miliard krychlových metrů LNG. Něstěrov zdůrazňuje, že prioritou pro Američany vůbec není Evropa. Na tomto trhu jsou ceny díky ruskému potrubnímu plynu podstatně nižší než v Asii. Tam se také chtějí dostat americké břidlicové společnosti.

V EU si Američané zajišťují přítomnost jednorázovými dodávkami, například do Polska či Litvy. V červenci minulého roku první tanker s plynem připlul z USA i do Anglie.

Společník Sputniku se domnívá, že Washington vyzývá ke snížení nákupu ruského paliva a také ke zrušení projektu Severní proud 2 ne kvůli energetické bezpečnosti spojenců. Ve skutečnosti je strategickým plánem USA odstranění konkurenta zastoupeného Gazpromem.

To povede k vytvoření umělého deficitu na energetickém trhu Evropské unie. Následkem toho ceny stoupnou a americký LNG získá konkurenceschopnost.

© Foto: Ministry of Energy of the Republic of Lithuania USA slíbily, že budou konkurovat Rusku na plynovém trhu Evropské unie

Díky historickému vývoji právě Britové během posledních 25 let aktivně investovali do ruského ropného odvětví. Především do výzkumu ložisek uhlovodíků na kontinentálním šelfu. Korporace BP je například jedním z největších akcionářů Rosněfti (19,75 % akcií).

Prezident BP v Rusku David Campbell loni potvrzoval ochotu ke spolupráci nehledě na sankce a omezení. „Průmysl se přizpůsobuje takovým změnám a my nepřestáváme pracovat," říkal.

Podle slov Pravosudova politická prohlášení, ať už jsou jakkoli ostrá, nedokáží zničit partnerské vztahy. Společné projekty v ropné sféře a dodávky ruského plynu britským spotřebitelům pokračují.