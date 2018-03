Ukrajina získala do rozpočtu všechna aktiva Gazpromu v zemi

Všechny prostředky Gazpromu, které se nacházely na území Ukrajiny, se dostaly do rozpočtu země, prohlásil ministr spravedlnosti Ukrajiny Pavel Petrenko. Oznámila to agentura Ukrinform.

„Už jsme zabavili část prostředků — všechno, co měl Gazprom na území Ukrajiny, bylo sepsáno, obstaveno a zabaveno do státního rozpočtu. To je přes 100 milionů hřiven," řekl Petrenko. Uvedená částka se rovná asi 3,8 milionu USD.

Petrenko dodal, že Ministerstvo spravedlnosti žádá od Gazpromu, aby zaplatil ještě šest miliard dolarů jako pokutu v souladu s rozhodnutím ukrajinského soudu. Podle jeho slov vycházeje z nařízení premiéra Volodymyra Hrojsmana má Kyjev „dobré vyhlídky a zkušenosti z plnění podobných rozhodnutí nejen na Ukrajině, ale i v jiných zemích, s nimiž má patřičné dohody".