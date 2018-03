Ukrajinka obvinila značku Zara z krádeže (FOTO)

Zara Kids vyrobila žlutou mikinu s nápisem Sample Not For Sale (vzorek se neprodává), který už použila Ksenia Schnaiderová v kolekci jaro/léto 2017. Navíc v průběhu asi dvou let tento nápis používala v reklamních kampaní Ksenia Schnaiderová a byl periodicky tištěn na oděvech.

Majitel sítě Inditex Group, jemuž značka patří, na námitky zatím nijak nereagoval.

Španělskou značku neobviňují z plagiátu poprvé. Třeba v červenci 2016 výtvarnice z Kalifornie Tuesday Bassenová usvědčila Zara z využívání prvků svého designu.