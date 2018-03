Německý expert o novém projektu v eurozóně: Vše spěje k velké diktatuře EU

Generální ředitelka MMF Christine Lagardeová žádá založení zvláštního fondu pro případ nesnází v eurozóně. Jenom Německo by muselo přispět částkou vyšší než 11 miliard eur ročně. Ale ani plány MMF nedokážou zachránit euro, míní ekonom Mark Friedrich. Má za to, že toto založení bude pouhým dalším krokem k diktatuře EU.

„Ředitelka MMF je přece jen Francouzka," vysvětlil Mark Friedrich, ředitel poradenské společnosti Friedrich & Weik, v interview pro Sputnik. „Christine Lagardeová se dnes chová stejně jako její krajan Emmanuel Macron. Vytkla si za cíl zachránit EU a eurozónu. Jsou samozřejmě zajedno. Oba jsou bývalí bankéři a dobře znají. Německo se má stát „mistrem příspěvků," o tom se nedá pochybovat. Je to předem dohodnutá hra. Spolu s bankovní unií a zavedením stejného systému pojištění vkladů, je to pouze další krok k diktatuře EU. Prostě se zoufale snaží zachránit euro. Avšak není to možné. Můžeme jen doufat, že německé politické kruhy tomu zabrání, vždyť naděje umírá poslední, ale nakonec přece jen umírá."

Podle plánu Lagardeové by měla každá země platit ročně do „záchranného fondu" 0,35 % HDP. Pro Německo by tato částka činila 11,4 miliardy eur. Kdyby v nějaké slabší zemi eurozóny vypukla hospodářská krize, automaticky by dostala pomoc ve výši několika miliard.

Pokud jde o vyhlídky pro Evropu, není expertova prognóza potěšující: „Všechno spěje k velké diktatuře EU: společný ministr financí, vlastní rozpočet, vlastní armáda, apod. Zůstane to snem, ale budou se samozřejmě snažit tuto myšlenku prosadit. Není těžké uhádnout, kam to vše spěje. Nám v Německu již vzali část práv. Zákony EU jsou vždy nad národními. Nedemokratické procesy, ke kterým dnes dochází, mají vylekat občany. Snaží se vytvořit „přes zadní vchod" superstát, který ale bude naprosto nelegitimní."