Bílý dům doufá, že se vyhne eskalaci obchodní války s Čínou

„Nemyslím, že to bude takhle: akce — reakce, akce — reakce. Takhle by to být nemělo, to prostě jde po spirále eskalace," řekl Navarro na CNBC v reakci na žádost o vyjádření k zavedení dovozních cel Číny v reakci na podobné akce amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Podle slov Navarra, hlava Bílého domu má v úmyslu „vyrovnat" obchodní vztahy s Čínou, to znamená učinit je spravedlivějšími pro Spojené státy.

© REUTERS/ Hyungwon Kang Čína slíbila úměrnou odpověď na nové obchodní opatření USA

Americký prezident Donald Trump 23. března podepsal memorandum o „boji proti hospodářské agresi Číny", které umožňuje zavést omezení vůči výrobkům z Číny. Podle něj by to mohlo stát Čínu přibližně 60 miliard dolarů. USA uvalily dovozní cla na ocel 25 % a hliník 10 %. Rozhodnutí vstoupilo v platnost dne 23. března. Trump poznamenal, že povinnosti jsou zavedeny „pro obranu americké národní bezpečnosti".

V reakci na to Peking vyzval Washington, aby co nejdřív zrušil zavedená cla, které poškozují jak ostatní země, tak i samotné USA. Později Ministerstvo obchodu Číny zveřejnilo seznam 128 kusů zboží ze Spojených států, na které se zavádí cla ve výši 15 a 25%.