Velká deprese 2.0? Nejhorší období pro americký akciový trh od roku 1929

Americké akcie zaznamenaly nejhorší dubnový start od konce Velké deprese poté, co čínská odvetná cla vystrašila investory v největší světové ekonomice.

Index S&P se propadl o 2,2 % po prvním obchodování ve druhém čtvrtletí. Horší situace byla pouze před 89 lety, kdy se propadl o 2,5 %. Tehdy se jednalo o hromadný výprodej, který spustil Velkou depresi, nejhorší ekonomickou krizi v amerických dějinách.

© AP Photo/ Lucas Jackson Nejbohatší lidé světa ztratili stovky miliard dolarů za tři dny

Dow Jonesův index klesl o 1,9 %, zatímco index NASDAQ s technologickými kótovanými společnostmi se propadl o 2,74 %. Amazon, jedna z největších společností na trhu NASDAQ, zaznamenal další ztráty poté, co na něj zaútočil prezident Donald Trump . Amazon ztratil přes 5 % své hodnoty.

„Je to složitější než pouhý hromadný výprodej akcií technologických společností. Největší problém je to, že S&P šel přes 200denní klouzavý průměr," řekl Brian Battle, ředitel obchodu ve společnosti Performance Trust Capital Partners v Chicagu, kterého cituje Reuters. To láká spekulanty, které nezajímají tržní základy. S&P 500 prochází 10% korekcí od svého rekordního vrcholu z konce ledna.

V pondělí Čína ohlásila další 25% růst cel na 128 amerických výrobků, včetně mraženého vepřového, vína a vybraných druhů ovoce a ořechů. Jednalo se o reakci na americká cla na import čínského hliníku a oceli.

Peking rovněž slíbil „přiměřenou" odpověď, pokud se Bílý dům rozhodne uvalit další cla na čínské výrobky.