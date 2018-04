Zlato může vybuchnout v jakoukoli chvíli – expert

Ve svém posledním podcastu Schiff uvádí, že právě teď je období medvědího trhu (trhu spekulujícího na pokles cen).

„Takže pokud je to medvědí trh, pokud definitivně klesneme o více než 20 %, tak to znamená, že máme medvědí trh právě teď. Pokud je to pouhá korekce, to se nemění na medvědí trh. Ale pokud se to stává medvědím trhem, (to znamená, že) to byl medvědí trh celé to období, a myslím, že právě teď jsme v medvědím trhu," míní Schiff.

Také poznamenal, že mainstreamoví analytici, kteří říkají, že všechno je dobré a základy se nezměnily, mají zčásti pravdu.

„Základy se nezměnily. Byly hnusné, když trhy stoupaly, a jsou hnusné, když trhy klesají. Ale i v případě, kdyby se změnily, staly by se ještě horšími. Ale problém s těmito kluky je v tom, že nerozumí základům. Nechápali, že jediná věc, která podporovala trhy, byla skutečnost, že to je bublina, a změnilo se to, že tato bublina praskla," prohlásil Schiff.

Ceny zlata se otočily poté, co Federální rezervní systém USA ohlásil minulý týden prudký náskok kurzu. Schiffer dříve řekl, že pokud Federální systém kurz nezvedne, zlato vybuchne.

„Zvedli však kurz, takže trochu stouplo. Stojí teď 1,350 dolarů (za unci). Může ale explodovat v jakoukoli chvíli," řekl expert.