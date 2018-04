Americký kongresman chce vrátit zlatý standard. Má ale Amerika dostatek zlatých cihel?

Republikánský kongresman za Západní Virginii Alex Mooney přišel s návrhem zákona, který by vracel dolar ke zlatému standardu, který byl opuštěn v roce 1913, informuje televize RT. Expert však varuje, že Spojené státy možná nemají dost zlata, aby krylo dolar.

Mooney kritizuje americkou měnovou politiku za to, že se propadla hodnota dolaru poté, co byl opuštěn zlatý standard.

„Americký dolar od roku 2000 ztratil 30 % své kupní síly a 96 % kupní síly od té doby, co byl v roce 1913 opuštěn zlatý standard. Federální rezervní systém si stanovil za cíl 2% inflaci. To znamená, že dolar ztratí polovinu své kupní síly každou jednu generaci neboli 35 let," stojí v návrhu zákona.

Podle kongresmana výhodou zlatého standardu je to, že peněžní zásoba bude určována trhem namísto Federálního rezervního systému. Mooney upozorňuje, že se zlatým standardem americké hospodářství do roku 1913 rostlo průměrně o 4 % ročně, což bylo o třetinu více než po tomto roku a dvakrát více než po roce 2000.

Otázkou však je, zda Spojené státy mají dostatek zlata, aby mohly Mooneyův plán realizovat, pokud by byl zákon schválen. Úřady tvrdí, že drží 8 133,5 tun zlata ve svých oficiálních rezervách.

Nicméně v rozhovoru pro RT odborník na drahé kovy ze Singapuru Ronan Manly upozornil, že ve skutečnosti zlata může být mnohem méně. „Nikdy neproběhl zcela nezávislý audit amerických zlatých rezerv," upozornil Manly.

Podle něj ve slitcích rovněž nemusí být ryzí zlato. „Dokonce i ty detaily, které jsme dostali o amerických zásobách zlata, ukazují na to, že většina zlatých cihel nemusí být zcela ryzí a odpovídat průmyslovým normám," dodává expert. Podle něj s tímto zlatem nelze obchodovat na mezinárodním trhu kvůli jeho špatné kvalitě.