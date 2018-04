Čínský hřbitov nabízí turistům návštěvu onoho světa (VIDEO)

© Depositphotos/ Tatchaihot Čína vyhlásila válku striptýzu na pohřbech

Ležíte na smrtelné posteli. Před vámi je monitor životních funkcí, který náhle zhasne. Pak před sebou vidíte světla. Vítejte v nebi. Jedná se samozřejmě o virtuální realitu. Čínský hřbitov Babaoshan nedaleko Pekingu, ve kterém jsou pochováni revoluční hrdinové a vysoce postavení straničtí činitelé, nabízí návštěvníkům jedinečnou příležitost zažít vlastní smrt.

Klient si nasadí brýle virtuální reality a může si vybrat cestu do nebe nebo účast na vlastním pohřbu. Projekt očekávaně vyvolal značné kontroverze. „Jaký je smysl v tom, abych viděl, jak mě zpopelňují nebo pohřbívají," říká jeden dotázaný obyvatel.

Někteří experti se však domnívají, že tato virtuální realita může být docela prospěšná.

Není kde umřít: v Číně zaplatí starým lidem za to, že se vzdají pohřbu na souši

„Byť to pro někoho může být morbidní, viděli jsme důkazy, že podobné technologie mohou mít terapeutický účinek," sdělil časopisu Newsweek Sean Duffy, technologický ředitel společnosti Holosphere, která používá virtuální realitu, aby pomohla osobám s chronickými bolestmi. „Když lidé prožívají složité situace v kontrolovaném prostředí, tak to může mít pozitivní dopad na to, jak vnímají věci, jako jsou strach nebo bolest," míní Duffy.