Obchodní bitva mezi USA a Čínou sníží poptávku po ropě, říká analytik

Někteří experti tvrdí, že jsou kvůli politice varovné signály současných ropných cen ignorovány. Co si o tom myslíte?

Montgomery: Myslím si, že je to do jisté míry pravda. Ceny ropy jsou již dlouho ovlivňovány geopolitickými trendy a událostmi, které se dotýkají velkých vývozců a dovozců. To činí ropný trh nejen dynamickým, ale i nestálým. Někdy je tato nestálost větší než jindy. Právě teď nastalo jedno z těch období, o kterém by komentátoři měli rutinně mluvit, ale nečiní to dostatečně často.

Globální kontext zahrnuje růst poptávky hlavně v zemích mimo OECD kvůli jejich hospodářskému růstu. V tomto kontextu mezi klíčové faktory patří:

Válka v Jemenu, ve které Hútíové podporovaní Íránem odpalují rakety na saúdské hlavní město Rijád. Saúdové říkají, že by chtěli vidět cenu ropy na 80 dolarech. Jejich regionální bitva s Íránem o regionální dominanci jim v tom pomáhá.

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE Korunní princ Saudské Arábie varoval, že za 10 až 15 let může dojít k válce s Íránem

Válka v Sýrii, kde se dva velcí vývozci, Rusko a Írán , spojili proti USA, rostoucímu globálnímu vývozci, a Saudské Arábii. Izrael zde také patří mezi faktory, které ovlivňují situaci kvůli vysokému napětí a vojenským střetům s Íránem. Agresivní výroky ze strany jakékoliv země mohou poslat ceny nahoru nebo dolů bez varování.

Spolupráce mezi Ruskem a sdružením OPEC, která má za cíl omezit těžbu a zvýšit ceny. Jakýkoliv náznak posílení nebo oslabení této skupiny vývozců nebo další sankce na export jejich členů rovněž ovlivní ceny.

Rýsující se obchodní bitva mezi USA a Čínou, pokud k ní dojde, sníží světový obchod a tím pádem i poptávku po ropě.

Přestože od června minulého roku růst cen ropy představuje dlouhodobý trend, zmíněné faktory nás v nejbližší budoucnosti nutí očekávat nestabilitu cen.

Sputnik: Jaké dopady mohou mít tyto fluktuace na globální ropný trh?

Montgomery: Vnáší prvek opravdové nestability pro všechny (včetně) producentů, rafinérií, vyvážejících společností a dovážejících zemí. Je velmi těžké plánovat nové vrty, prodej nebo nákup surové ropy či ropných produktů za stejné ceny, když jsou tak nestabilní. Tato nejistota přispívá k nestabilitě na trhu a obchodníci mají tendenci reagovat mnohem silněji na nějaké události, když je menší krátkodobá stabilita.

Kvůli této fluktuaci budou některé společnosti ze Severní Ameriky mnohem opatrnější ve svém průzkumu a zvyšování těžby.

Na druhou stranu pokud budou tyto výkyvy cen dostatečně velké nebo značná nestabilita bude pokračovat do letních měsíců (na severní polokouli), může to poškodit rostoucí ekonomiky a způsobit propad poptávky po ropě.

Sputnik: Kdo má z těchto fluktuací prospěch?

Montgomery: Převážně velcí exportéři jako Rusko nebo Saúdská Arábie mohou mít největší prospěch z velmi nestabilního trhu, pokud výkyvy cen nejsou až moc velké. Je to z toho důvodu, že stoupání a pokles cen mají tendenci se vzájemně vykompenzovat, pokud vyvážíte velký objem ropy. To se pochopitelně změní, pokud převládne dlouhodobý klesající trend, jak tomu bylo mezi listopadem 2016 a listopadem 2017.