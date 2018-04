Další hřebíček do rakve petrodolaru. Čína spustila juanovou burzu s ropou

Zahájení nového obchodování proběhlo úspěšně, přilákalo nové institucionální a retailové investory, a velké komoditní obchodní domy Glencore a Trafigura.

Nehledě na to ale je ještě příliš brzy, aby bylo možné označit kontrakt starý méně než měsíc za totální úspěch, jelikož si ještě musí vytvořit reputaci a svoji historii, říkají analytici. Ti také promluvili o největším rizikovém faktoru pro západní investory — rozsahu, se kterým by Čína mohla regulovat v juanu obchodované ropné futures, jelikož Peking je znám svou malou trpělivostí vůči velkým výkyvům ceny na svých trzích a v minulosti již prováděl intervence.

Toto je rovněž závěr největšího dodavatele ropy pro Čínu — OPECu. Tento kartel, který je odpovědný za 60 % ropných dodávek do Číny, prohlásil ve své zprávě vydávané každý měsíc o stavu ropného trhu, že „míra, do které je kontrakt INE nezávislý na zasahování vlády, je momentálně největším rizikovým faktorem, jemuž čelí západní investoři, k němu se ještě přidává měnové riziko z toho důvodu, že INE byl obchodován v juanech".

© AP Photo / Vincent Yu Čína označila útok USA a jejich spojenců na Sýrii za nezodpovědný

Podle experta Johna Kempa, který publikoval svůj článek na Reuters , je možný zásah Číny do juanového trhu s ropou jednou z možností, jak odsoudit nový kontrakt k neúspěchu. Kemp říká, že úspěšný kontrakt je podmíněn tím, že veřejná politika by neměla zasahovat do obchodu s futures.

OPEC, a hlavně státy Blízkého východu, budou kontrakty s futures v juanech pečlivě monitorovat, jelikož poté, co bylo zahájeno obchodování, může sloužit pro regionální určování cen v případě vyjednávání o podmínkách obchodování s ropou.

Čína je nyní největším importérem ropy na světě a čínský růst poptávky po ropě je schopný ovlivnit ropný trh a dvě největší značky, ve kterých jsou obchodovány futures s ropou — Brent a WTI. Experti říkají, že se Čína díky novému kontraktu na ropné futures chce zasadit o větší přijetí čínské měny v globálním obchodě, a to včetně obchodu s ropou, díky tomu, že vytvoří petrojuan, který by v budoucnosti mohl vyzvat na souboj petrodolar.