Kdo jsou ruští oligarchové a existují vůbec ve skutečnosti?

V souvislosti s posledními událostmi a novými sankcemi USA vůči Rusku a takzvaným „oligarchům“ portál Russia beyond zveřejnil článek, kde se snažil interpretovat tento termín a vysvětlit, zdali tito tajemní muži v Rusku existují nebo ne.

Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov na otázku novinářů, která se týkala nových amerických sankcí namířených proti „ruským oligarchům", 5. dubna odpověděl: „Pokládáme frázi „ruští oligarchové" za nemístnou. Čas, kdy v Rusku existovali oligarchové, už dávno uplynul. V Rusku nejsou oligarchové."

Je důležité chápat, že každý boháč, který má jachtu a několik platebních zlatých karet, není oligarchou. Podle slovníkové definice oligarchou je ten člověk, který pomocí svého kapitálu se snaží ovlivňovat politiku státu.

© REUTERS / Stefan Wermuth Média se dozvěděla o plánech Británie na rozšíření sankcí proti ruskému byznysu

Americký komik Stephen Colbert zažertoval: „Oligarcha v Rusku je bohatý muž — neptejte se, odkud se vzaly jeho peníze." A tento žert je blízko tomu, jak lidé v Rusku a na Západě interpretují tento pojem. Například v roce 1998 Rusové říkali „oligarchové" každému, koho pokládali za bohatého, od bankéřů do tehdejšího prezidenta Borise Jelcina.

V 90. letech oligarchové (v úzkém smyslu) prosperovali a aktivně zasahovali do politiky. Oligarchové přišli k moci pochybnými způsoby, mnozí z nich dosáhli úspěchu po nákupu akcií státních podniků během privatizace. Někteří stálé věří, že byznysmeni manipulovali vládou, a dokonce že malá skupina oligarchů pomohla Borisu Jelcinovi vyhrát prezidentské volby v roce 1996.

Mezi nejznámějšími oligarchy například patří Boris Berizovský, Michail Chodorkovský a další pět byznysmenů.

© Sputnik / Grigoriy Sisoev Ministerstvo dopravy RF sdělilo, že pracuje na odpovědi na sankce USA

Ruský byznysmen, bankéř Petr Aven, který pracoval spolu s Berezovským, napsal ve knize Čas Berezovského: „Berezovský stejně jako ostatní byznysmeni věřil, že Jelcin měl úspěch v roce 1996 díky jejich úsilím, a vláda by dnes měla za to platit." Zároveň zmiňuje, že „byznys měl mnohem méně vlivu, pokud jde o politická rozhodnutí, než si všichni mysleli".

Na začátku nového milénia reální oligarchové byli vytlačeni z politické arény. Dnes, když vláda říká, že v Rusku nejsou oligarchové, má na mysli, že žádný byznysmen nemůže ovlivnit politiku.

Alexandr Šokin, hlava ruského spolku průmyslníků a podnikatelů, řekl: „V prvním desetiletí nového milénia tento termín znamenal „podnikatel, který ovlivňoval politiku". Dnes takové věci nemáme".

Dmitrij Drize, novinář listu Kommersant to okomentoval: „Je to přirozené pro vládu říkat, že tady nejsou oligarchové. Jejich vyloučení z ruské politiky je považováno za jeden z hlavních úspěchů vlády od roku 2000." Zároveň s tím Drize podtrhává, že v průběhu těchto let termín nezmizel a Rusové stále označují všechny bohaté lidi v blízkosti vlády za „oligarchy".

„Naše společnosti mají své vlastní rysy," řekl Drize. "Vláda nechce záviset na byznysu, ale nemá s tím žádný problém — mít ho na opačné straně." Technicky vláda tvrzením, že podnikatelé a byznysmeni v nových sankčních listech nejsou oligarchové, nepopírá, že jsou bohatí nebo vlivní — prostě nemají kontrolu nad vládou.