Rusko musí vytvořit svoji ekonomickou politiku, nyní žádnou nemá. Názor

„Musí existovat ekonomická politika. Dnes neexistuje. Ekonomická politika musí být bohatá na nástroje. V zemědělství politika existuje, proto jsou výsledky. Politika obranného průmyslu existuje, proto jsou výsledky," prohlásil Jakutin.

Jeho recept na fungující ruskou ekonomiku je poměrně snadný: „Ekonomická politika musí umět rychle řešit problémy. Musí být efektivní, co se týče výsledků — ty musí být vidět. Ekonomická politika musí být nestandardní a nedogmatická. Je nutné se osvobodit od dogmat devadesátých let, od šablon, které nepřináší výsledky."

Jeho projev směřoval na zpochybnění ekonomické politiky, kterou přebíralo Rusko v devadesátých letech po ústupu komunistické strany do pozadí a rozpadu Sovětského svazu.

„Krymský most, byl by tak rychle postaven, kdyby to byl projekt realizovaný na základě liberální politiky, a nebyl to státní projekt? Nebo simferopolské letiště? Není třeba nám dále blbnout hlavu," prohlásil na Jaltském mezinárodním ekonomickém fóru.

Ekonomická politika musí mít víceúrovňové řízení, nepřicházet pouze od nejvyšších činitelů. Neopominul dodat, že v ruské ekonomické realitě rozvoji překáží korupční schémata. Vyzval k tomu, aby si současné Rusko vzalo příklad z toho nejlepšího, co se nacházelo v bývalém Sovětském svazu. „V SSSR byla velmi chytrá schémata. Proč se bojíte používat ty nejlepší zkušenosti (SSSR)? Sovětská zkušenost je velmi bohatá nejen na plánování."