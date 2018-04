Turecko si z USA vzalo své zlaté rezervy

V americkém Federálním rezervním systému bylo uloženo asi 28,7 tuny drahého kovu. Zlato odvezené z USA bylo částečně vráceno do Turecka a také posláno k uložení do Evropy, do trezorů Bank of England a Banky pro mezinárodní vypořádání ve Švýcarsku.

V referátech turecké centrální banky o zlatých rezervách země na Fedu v roce 2016 stojí číslo 28 tisíc 689 kilogramů a koncem roku 2017 je tato kolonka proškrtnuta. Celkový objem zlatých rezerv země činí 564,6 tuny čili přes 20 miliard dolarů.