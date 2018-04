EU byla vytvořena, aby oškubala USA, tvrdí Trump. Spojenci se připravují na obchodní válku

© AFP 2018 / Stringer USA daly Evropě ultimátum

V sobotu se Trump na shromáždění svých stoupenců v Michiganu obořil na Evropskou unii a její obchodní politiku. Trump uvedl, že blok byl vytvořen na úkor Spojených států.

„Už toho bylo dost, řekli jsme jim včera… tyto dny skončily," prohlásil Trump před jásajícím davem.

Americký prezident naznačil, že se nezastaví před ničím, aby vyrovnal obchodní nerovnováhu. Varoval však, že by lidé měli být připraveni na dočasné těžkosti na cestě k světlé budoucnosti amerického hospodářství.

„Z krátkodobého hlediska můžete mít nějaké problémy, ale dlouhodobě budete velmi šťastní. Otevřeme (jejich trhy), nebo nebudeme obchodovat s těmito zeměmi," řekl Trump.

Ve svém projevu kritizoval EU, Čínu a Japonsko a „otřesné obchodní dohody" s těmito světovými ekonomikami. Upozornil však, že tyto země z ničeho neobviňuje, neboť za vše mohou předešlí američtí prezidenti.

„Já je z toho neviním, neviním hlavy těchto zemí, že nás využívaly. Viním z toho předešlé prezidenty a předešlé vedoucí představitele naší země," uvedl Trump.

Mezitím se Evropská unie připravuje na možnou obchodní válku s USA. 1. května má uplynout americké ultimátum, aby blok 28 zemí snížil export do USA, nebo čekal prudké zvýšení cel na ocel a hliník. Ostatní američtí spojenci čelí stejné hrozbě. Prozatím to byla pouze Jižní Korea , která povolila nátlaku a souhlasila se snížením exportu olova do USA o 2,7 milionu tun a zdvojnásobením dovozu amerických vozidel.

Trump 1. března oznámil uvalení cel na dovoz ocele ve výši 25 % a hliníku ve výši 10 %. EU a Kanada okamžitě pohrozily odvetnými opatřeními. Trump šel na ústupek a udělil dočasnou výjimku EU, Kanadě, Mexiku, Brazílii a Austrálii.

V EU varovali, že cla uškodí všem stranám. „V obchodní válce prohrají všichni," řekl v sobotu belgický ministr financí Johan Van Overtveldt na jednání s ostatními ministry EU v Sofii.

EU nebude nečinně přihlížet, jak USA poškozují její hospodářství, prohlásil francouzský ministr financí Bruno Le Maire. „EU musí být připravena učinit nutná rozhodnutí, pokud se americká administrativa rozhodne uvalit na EU cla," dodal Le Maire.