Nejen zbraně: sovětské značky, které dobyly Západ

Terénní vozidlo Lada Niva

Tento sovětský automobil, původně navržený pro jízdu na venkově, se začal sériově vyrábět v roce 1977 a brzy poté se stal prvním SUV kompaktní třídy na světě.

Legendární Niva byla vyvážena do více než 100 zemí na všech světových kontinentech. Od Islandu přes Austrálii, Chile až po Japonsko.

V Rusku se znovu objeví legendární sovětský fotoaparát Zenit

Od konce 50. let 20. století se SSSR stal jedním z největších světových vývozců hodinek a hodinkových mechanizmů. Je pravda, že sovětské značky hodinek byly v zahraničí prodávány pod místními názvy jako Sekonda, Cornavin, Kardinal a další. Sovětské hodinky nebyly slavné díky zvláštnímu designu, ale byly kvalitně sestavené, spolehlivé a relativně levné.

Nákladní auto Kamaz

Model sovětského náklaďáku byl tak úspěšný, že se okamžitě začal vyvážet do zemí po celém světě. Hned první rok se prodalo několik desítek tisíc vozů. Není to tak překvapivé, protože Kamaz byl navržen také jako vojenský vůz. Zajímavým faktem také je, že první, kdo získal Kamazy, byla skupina sovětských vojsk v Německu (GSVG).

Skutečnost, že tým Kamazu třináctkrát vyhrál prestižní Rallye Dakar, také mluví o kvalitě nákladního auta.

Fotoaparát Zenit

Export fotoaparátů se stal pro SSSR regulérním příjmem v roce 1948. Sovětská fotografická produkce byla vyvezena do více než 70 zemí. Nejčastěji byly vyváženy právě fotoaparáty Zenit a to nejen do rozvojových zemích, ale také do Německa, Itálie, Rakouska, Francie a Anglie. Od roku 1960 do roku 1970 se zásilky do zahraničí zvýšily osmkrát. Asi čtvrtina fotoaparátů byla vyvážena do zahraničí.

S nárůstem počtu exportovaných Zenitů se snížila kvalita montáže a modelová řada začala postupně zaostávat za pokročilými zahraničními modely. Kvůli tomu vývoz Zenitů na konci sovětského období postupně upadl.

Sovětské zrcadlovky Zenit 12

Z celé série sovětských automobilů si Moskvič na Západě zvláště zamilovali a nejvíce zapamatovali řadu Moskvič-408. Více než 65 % vyrobených automobilů bylo vyváženo do zahraničí. Ve Skandinávii byl automobil prodáván jako Moskvič Carat, ve Franci jako Moskvič Elite 1360, v Anglii jako Moskvič 408, v Německu jako Moskvich 408 a ve Finsku jak Moskvitsh Elite a Elite de Luxe.

K uspokojení rostoucí poptávky vybudovalo bratrské socialistické Bulharsko fabriku na výrobu Moskvičů. Bulharská verze byla pojmenována Rila (podle názvu hory v jihozápadním Bulharsku).

Navíc se Moskviči montovali ze sovětských součástek v Belgii a ve Švédsku. Belgie navíc vytvořila společnou sovětsko-belgickou společnost Scaldia-Volga pro realizaci, obsluhu a montáž sovětských automobilů v zemích Beneluxu.

Fotoaparát LOMO

Vzácný případ, kdy si sovětskou značku na Západě zamilovali ne kvůli kvalitě, ale naopak za její nedostatek. Popularitu získal poté, co si dva rakouští studenti koupili v SSSR tento sovětský fotoaparát. Brzy si studenti všimli, že optika fotoaparátů vytváří zajímavý zkreslený obraz. Výrobci tradičně nepovažovali za nutné postarat se o kvalitu výrobků tak, jako tomu bylo ve vztahu k exportní technice.

Nedbalost zahrála v této situaci pozitivní roli. Takzvaná Lomografie brzy zachvátila mnohé země a tisíce lomografů (ti, kteří fotografují na LOMO LC-A) nyní hledají krásu ve vědomě nestandardních záběrech pořízených z neobvyklých úhlů. Mimochodem, vzorem pro vytvoření fotoaparátu LOMO byl japonský fotoaparát Cosina CX-2.