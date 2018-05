Analytici vysvětlili, co bude s bitcoinem

Hodnota nejpopulárnější kryptoměny – bitcoinu (BTC) – bude tento týden zřejmě klesat na pozadí řady negativních zpráv, domnívají se odborníci, na něž se obrátil s dotazem Sputnik. Nevylučují však, že cena bitcoinu může obnovit růst do psychologické úrovně 10 tisíc dolarů.

Podle výsledků burzy se v neděli 13. května cena bitcoinu (BTC) zvýšila podle údajů portálu CoinMarketCap o 3,35 % na 8,753 tisíc dolarů.

Týden bohatý na novinky

Podle slov analytika Alpari Vladislava Antonova došlo minulý týden k několika událostem, které měly negativní vliv na trh s kryptoměnou: vyšetřování činnosti jihokorejské kryptoměnové burzy Upbit a další výprodej prostředků burzy Mt.Gox. Tyto události zabránily růstu ceny bitcoinu do 10 tisíc dolarů a budou brzdit kurz kryptoměny i tento týden, domnívá se Antonov.

„Správce konkurzní burzy Mt.Gox Nobuaki Kobayashi vydal z peněženky 8,2 tisíce BTC. Tady není důležitý samotný fakt prodeje mincí, prostě jakýkoliv pohyb v peněženkách Mt.Gox je kryptospolečností chápán jako důkaz provedení transakce prodeje BTC na burze," vysvětlil.

„Vzhledem ke zprávám o Mt.Gox a Upbit se pozitivní nálada účastníků trhu změnila na negativní. Dočasně ji může neutralizovat každoroční konference o kryptoměnách Consensus, která se bude konat v New Yorku od 14. do 16. května. Podle očekávání by se mělo akce zúčastnit minimálně sedm tisíc hostů, z nichž bude více než 200 expertů na kryptoprůmysl. Svou autoritou je Consensus přirovnáván k G8, ale v kryptosvětě," prohlásil.

Hlavní analytik Tokenbox a správce portfolia The Token Fund Igor Doganov uvedl, že tradičně se po této události tři roky po sobě projevovalo oživení trhu. „Samozřejmě není jisté, že tato tendence bude určitě pokračovat, ale právě psychologická „připravenost k růstu" může povzbudit mnohé zájemce k nákupu," uvedl.

Analytik eToro Michail Maščenko si vzpomněl na slova miliardáře Warrena Buffetta, který přirovnal bitcoin ke „krysímu jedu", a Billa Gatese, který vyjádřil přání „zašortovat" („krátce prodat") kryptoměnu.

„Proč není třeba brát vážně jejich názory? Bill Gates v minulosti pochyboval, že internet má nějakou budoucnost, a teprve v roce 1995 změnil svůj vztah k síti, když vydal memorandum Přílivová vlna Internetu, kde vyzýval k úplné změně strategie vývoje společnosti. Jsem přesvědčen, že když všichni kolem přejdou na kryptoměnu, on opět s lehkostí změní svůj vztah," domnívá se.

Expert připomněl i pozitivní faktory napomáhající růstu ceny bitcoinu. Například společnost vlastnící burzu NYSE — Intercontinental Exchange — se chystá poskytnout možnost nákupu a uchování kryptoměny. Podle zpráv médií jedná společnost s dalšími finančními organizacemi s cílem startů obchodování se swapovými smlouvami, jejichž získáním se nakupující stane následující den majitelem reálného bitcoinu.

CC0 / Pixabay/Motointermedia Graffiti proti kapitalismu: umělec se rozhodl porazit korporace pomocí kreseb a bitcoinu

Podle Doganovových slov byl minulý týden pro bitcoin a celý trh s kryptoměnou určující.

„Pokus o dosažení úrovně 10 tisíc dolarů začátkem května nebyl úspěšný a mnozí dali přednost snížení pozic v obavě ze ztráty. To značně zvýšilo objem prodeje a dokonce i úroveň 9 tisíc dolarů dokázala udržet ceny vyšší pouze na jeden den… Jestliže pozitivní nálada nakupujících a těch, kteří obnovují své pozice, bude v pondělí trvat, můžeme očekávat zrychlení růstu cen," předpokládá odborník.

Kapitalizace veškerého trhu s kryptoměnou se vrátila nad úroveň 400 miliard dolarů, což je dobrý signál a ukazuje zájem investorů o široký kruh kryptoaktiv, řekl.

Antonov naopak zvolil zdrženlivější stanovisko. „Jestliže v první polovině týdne kurz bitcoinu nestoupne nad 8,75 tisíc dolarů, můžeme očekávat koncem týdne pokles kvót na 7,7 tisíc dolarů," míní.