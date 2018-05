V Berlíně odpověděli na hrozbu USA o zavedení sankcí proti Severnímu proudu 2

„USA si hledají odbytiště. Bereme to s pochopením a jsme ochotni udělat to, aby se tento plyn snadněji dostával do Německa. V současné době je ale mnohem dražší, než plyn dodávaný potrubím," řekl ministr ve vysílání televizní stanice ARD.

Dodal, že považují-li USA za nejdůležitější vlastní ekonomické zájmy, mají být připraveny na to, že Evropané budou jednat stejně.

Agentura Bloomberg dříve s odvoláním na náměstkyni asistenta ministra zahraničí USA Sandru Oudkirkovou oznámila, že v případě dalšího vývoje projektu Severní proud 2 může Washington uvažovat o odvetných opatřeních v rámci zákona o odporu nepřátelům Ameriky pomocí sankcí (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). Odůvodnila pozici USA tím, že výstavba plynovodu zvýší závislost Evropy na ruském plynu.