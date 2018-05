Velká Británie se připravila k útoku na Rusko po odchodu z EU

Ministr zahraničních věcí Velké Británie Boris Johnson uznal účinnost amerických protiruských sankcí a vyjádřil politování, že Londýn je ve své sankční politice zatím závislý na Evropské unii. Uvádí to Bloomberg.

„Domnívám se, že vliv sankcí [USA], zvláště ve vztahu k některým lidem, byl značný. Bral jsem to v úvahu, ačkoliv my máme svůj přístup. Zůstává otázkou, co může udělat Velká Británie, aby se vypořádala s lidmi blízkými [prezidentu Vladimiru] Putinovi, kteří mohou mít nezákonně získané bohatství," prohlásil ministr.

Podle Johnsonových slov Velká Británie zatím nemůže budovat svou sankční politiku samostatně, ale jakmile v březnu příštího roku opustí EU, bude mít možnost jednat vůči Rusku tvrději.

21. května bylo uveřejněno, že výbor pro mezinárodní záležitosti britského parlamentu připravil referát Zlato Moskvy: ruská korupce ve Velké Británii, v němž vyjádřil znepokojení, že „špinavé peníze" Rusů schované v britských aktivech a vyprané prostřednictvím londýnských finančních ústavů ohrožují bezpečnost Spojeného království.

V Kremlu prohlásili, že referát je dalším projevem „bezprecedentní rusofobní mánie".