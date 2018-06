Ruský analytik o tranzitu plynu: proč máme „přikrmovat“ Ukrajinu

Komerční ředitel Naftogazu Jurij Vitrenko zaslal tyto návrhy místopředsedovi představenstva Gazpromu Alexandru Medvěděvovi o květnových svátcích v Rusku, oznámily zdroje listu.

Ukrajinský koncern navrhuje několik variant. Ta první předpokládá samostatné rezervování Gazpromem nebo jeho klienty kapacit ukrajinského plynovodního systému. V tomto případě se uplatňuje ukrajinské právo, které je podle Kyjeva harmonizováno s energetickým zákonodárstvím EU.

Druhou variantou je prodej plynu Naftogazu na východní hranici Ukrajiny se zpětným nákupem tohoto objemu na západní hranici (plynový swap). V tomto případě bude platba za tranzit sjednána jako marže mezi transakcemi a Naftogaz je ochoten přistoupit na kontrakt podle jiného práva, mj. podle švédského, jak je tomu nyní ve smlouvě o tranzitu.

Co se týče úrovně tarifů za přepravu, Naftogaz je považuje za příliš nízké a trvá na jejich zvýšení už v letech 2018-2019, to znamená v rámci platné smlouvy.

V Kyjevě vycházejí z toho, že Gazprom bude podle rozhodnutí Stockholmského arbitrážního soudu přepravovat ukrajinským plynovým dopravním systémem minimálně 110 miliard krychlových metrů ročně v letech 2018-2019. Podle platné sazby bez ohledu na palivovou složku paliva bude Naftogaz dostávat 2,55 miliard dolarů jako tržbu. Ale Ukrajinci chtějí 3,7 miliardy dolarů — s růstem tarifu přibližně o 33 %.

Ukrajinská společnost zaslala 13. března Gazpromu zprávu o přehodnocení tarifů. Jestliže se strany nedohodnou, Kyjev se chce obrátit k arbitrážnímu soudu.

Gazprom se nejen nechystá přepravovat 110 miliard krychlových metrů, ale veřejně informuje o budoucím snížení tranzitu přes Ukrajinu až o 10-15 miliard krychlových metrů.

Podle informací mediálních zdrojů pokud bude Gazprom trvat na snížení tarifů nebo odmítne zaručit zatížení plynového dopravního systému na 110 miliard krychlových metrů, Naftogaz chce podat u Arbitrážního soudu žádost o kompenzaci za odpisy dopravního systému z důvodu neúplné návratnosti investic.

Ředitel Analytického odboru společnosti Alpari Alexandr Razuvajev ve vysílání rádia Sputnik okomentoval stanovisko ukrajinské strany v otázce tranzitu plynu.

„Zdá se mi, že jsou to všechno prázdná slova, protože bude Turecký proud a Severní proud 2 a já si myslím, že vůbec žádný tranzit přes Ukrajinu nebude. Oni (ukrajinské vedení — red.) to samozřejmě chápou, ale snaží se navrhnout jakési alternativní podmínky — co když s tím bude Gazprom souhlasit. Podle mého názoru Gazprom nebude souhlasit. Finanční podmínky jsou možná i normální, ale riziko tranzitu přes Ukrajinu je velmi vysoké. Kromě toho Ukrajina není přátelský stát a nemá cenu ji přikrmovat platbami. Proto bude Gazprom vyvážet pomocí Severního proudu 2 a Tureckého proudu. Mimochodem první linka Tureckého proudu je už téměř hotová a tudíž plyn půjde do Turecka přímo, už bez ukrajinského tranzitu," řekl Alexandr Razuvajev.