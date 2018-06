Na Ukrajině znovu spočítali ztráty kvůli Krymskému mostu

Jak prohlásil úředník portálu Apostrof, při počítání ukrajinských ztrát je třeba se vyvarovat politických prohlášení.

© Sputnik / Vitaliy Timkiv V Kyjevě informovali o výhodách Krymského mostu pro Rusko

„500 milionů hřiven, to je 20 milionů dolarů. To je částka, která se dá více méně odůvodnit. Když se mluví o miliardách a neuvádí se přitom období, jsou to zřejmě politizované údaje," soudí Kava.

Přitom podle jeho slov most přes Kerčský průliv otevírá nové perspektivy pro ukrajinské železniční odvětví. Náklady, které se dříve posílaly z Mariupolského přístavu, se budou teď převážet do černomořských přístavů vlaky. Úředník dodal, že problém je třeba brát komplexně, protože pro ukrajinské hospodářství je velká otázka, kde bude plus, kde minus.

Ministr infrastruktury Ukrajiny Volodymyr Omeljan dříve řekl, že ztráty kvůli mostu se počítají na desítky milionů hřiven.