Loučení s dolarem: Rusko a Čína zvyšují objem obchodu v národních měnách

Jüan dobyvatel: Čína začne obchodovat s kovovými futures denominovanými v jüanech

Dokument, který v pátek podepsali lídři obou zemí, předpokládá další posílení rusko-čínské spolupráce ve finančním sektoru, podporu růstu poměru národních měn v obchodních transakcích, investicích a financích a rozšíření spolupráce v oblastech, jako jsou platební systémy a pojišťovací služby.

Podepsaná dohoda zahrnuje posílení spolupráce v tradičních oblastech, jako jsou ropa, plyn, uhlí, elektřina, ale i obnovitelné zdroje a energetická efektivita. Prezidenti se rovněž zavázali hledat nové oblasti obchodní a ekonomické spolupráce. Podle nich objem vzájemného obchodu může letos dosáhnout 100 miliard dolarů.

Které země se zbavují dolaru a proč?

Dokument rovněž předpokládá vynaložení úsilí pro harmonizaci strategií, programů a nástrojů pro rozvoj národních ekonomik a určitých průmyslových odvětví. Kromě toho strany chtějí vytvořit přívětivé podmínky pro ruské a čínské firmy a podpořit práci na velkých společných projektech.

15 % ruského zahraničního obchodu připadá na Čínu, což ji činí největším obchodním partnerem Ruska. V roce 2017 bilaterální obchod vzrostl o 31,5 % a dosáhl 87 miliard dolarů.

Loni podle ruské centrální banky se 9 % plateb za dodávky z Ruska do Číny uskutečnilo v rublech, zatímco v jüanech se realizovalo 15 % čínského exportu do Ruska. Pro srovnání — před třemi lety se pouze 2 % ruských dodávek do Číny uskutečňovala v rublech a 9 % čínských dodávek v jüanech.