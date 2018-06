Soros kupuje akcie New York Times, experti jsou znepokojeni

Americký multimiliardář George Soros koupil akcie ve výši 3 milionů dolarů nakladatelství New York Times. Jedná se tak o první takový nákup investora za více než deset let.

Soros koupil 126 400 akcií společnosti New York Times prostřednictvím své investiční firmy Soros Fund Management LLC. Podle americké komise pro cenné papíry (SEC) měly minulý měsíc akcie hodnotu 3 046 000 dolarů. Podle informací Soros také investoval do společností Tribune Media a Time Warner Inc.

Soros Fund Management je společnost, kterou miliardář používá, aby šířil všude své bohatství, sděluje RT. Společnost aktivně investuje do akcií, dluhopisů, komodit, měn atd.

Není jasné, zda narůstající zapojení Sorose do časopisu Times ovlivní politiku redakce. Soros je však dobře známý svými liberálními názory a veřejně podporuje a financuje různé progresivní a neoliberální instituce prostřednictvím nevládních organizací, jako jsou jeho Open Society Foundations.

Viceprezident společnosti Media Research Center řekl Washington Free Beacon, že je naivní si myslet, že se budou investice Sorose oddělovat od jeho názorů.