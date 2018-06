Rusko a Čína budou na Sibiři společně těžit zlato

© Fotolia / Oleksiy Mark Snahy USA o snížení ceny zlata pro podporu dolaru umožňují Rusku a Číně ho nakupovat

Projekt by měl odstartovat do dvou let a ročně by se mělo vytěžit přes 12 milionů tun zlata. Účastnit se ho má kromě Ruska a Číny i Indie. Podle gubernátorky Zabajkalského kraje Natálie Ždanovové se jedná o velmi důležitý projekt pro celý region, který má přinést 3 000 pracovních míst.

„Zahraniční ekonomická politika a přilákání investorů jsou mezi klíčovými prioritami vlády Zabajkalského kraje, uvedla Ždanovová a dodala, že v regionu je 28 projektů s účastí zahraničních investorů.

Dříve tento měsíc gubernátorka jednala se zástupci indické investiční společnosti SUN Gold a čínské státní společnosti China National Gold. Obě firmy plánují do projektu investovat téměř 500 milionů dolarů.